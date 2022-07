Els tatuadors tarragonins denuncien l'augment de l'intrusisme laboral

La xifra d'il·legals creix i, segons la Unió Nacional de Tatuadors, a l'estat espanyol n'hi ha el doble que de negocis legalitzats

Els tatuadors tarragonins denuncien l'intrusisme laboral i el seu creixement en els darrers anys. Arran de la pandèmia, «hi va haver una explosió del negoci il·legal», explica el secretari de la Unió Nacional de Tatuadors, Fidel Prieto, qui calcula que a l'estat espanyol hi ha el doble de tatuadors il·legals que de legals. «Molts modifiquen els preus a la baixa i els clients després venen perquè els hi arreglem els tattoos», comenta el responsable de Tattoo Lounge TGN, Juan Cabello, sobre un dels problemes dels negocis il·lícits, a banda de la seguretat sanitària.

Avui dia, qualsevol persona que vulgui exercir de tatuador ha de realitzar el curs higiènic sanitari. En aquest aspecte, els estudis també han de complir les normatives. «Han de ser cabines tancades, amb un client màxim per cabina. A una casa no es pot fer, ja que es necessita una infraestructura en concret», apunta des d'Old Roots Tattoo Anna Serret (coneguda com Ryoba dins del gremi). Serret denuncia l'increment de l'intrusisme laboral: «És un sector que està in crescendo. Nosaltres complim el protocol diari de neteja, si no es poden crear infeccions. També pot sortir malament el tatuatge si te'l fa algú no professional. De vegades al client li surt el doble de car fer-se'n perquè després li hem d'arreglar». Més enllà de la legalitat, Serret també insisteix en la part ètica i lògica a l'hora d'exercir de tatuador, ja que considera necessari tenir una formació mínima per crear bones il·lustracions.

Per la seva banda, Cabello manifesta que, a més, «molta gent ofereix cursos a Tarragona, però l'art es guanya a través de l'experiència». També comenta que alguns tatuadors il·legals poden tenir molt bona traça, però «no és la tònica dominant». Molts dels negocis il·lícits es duen a terme a cases o a domicili i s'anuncien a través d'internet i xarxes socials, tal com detalla Cabello i confirma Prieto.

El mateix Prieto, com a bona notícia, assenyala que també hi ha hagut un repunt de negocis legalitzats arreu de l'estat espanyol. En aquesta línia, Miki López, de Zion Tattoo, exposa que «el creixement dels negocis il·legals va en proporció amb el creixement dels legals». En relació a l'economia, Prieto assegura que coincidir «amb dos o tres il·legals a la mateixa zona dificulta molt aconseguir beneficis».

Estabilitat postpandèmica

Un dels perjudicis que va provocar la pandèmia als tatuadors va ser l'encariment d'alguns materials, com els guants de làtex. «Vam passar de gastar uns 5 euros en caixes de guants a gastar-ne uns 18. Ara ha tornat a baixar, però encara no hem recuperat el preu inicial», detalla Cabello. Ara, els problemes arriben per la part energètica, segons explica López: «Gastem gairebé el doble en electricitat». Més enllà de les dificultats, el gremi de tatuadors ja ha recuperat el volum de negoci d'abans de la covid-19.

López, Cabello i Serret coincideixen en què un dels canvis en la demanda ha estat la mida dels tatuatges. «Potser ve més gent, però els tattoos són més petits», afirma Cabello. Segons López, els clients ara segueixen més les tendències i el mainstream a l'hora d'escollir il·lustració. Al seu torn, Serret exposa que els hi demanen moltes roses. «Venen a Old Roots per l'estil que tenim els tres dibuixants que som, per fer un tipus de tatuatge diferent, més finet», afegeix.

Tot i que la covid-19 va trastocar relativament l'època àlgida en relació a la demanda, la qual acostuma a ser a la primavera, s'ha recuperat la normalitat en aquest aspecte. «Després de la pandèmia, molta gent es va tatuar a l'estiu, la qual cosa no és habitual», explica el responsable de Tattoo Lounge TGN, on treballen sis tatuadors, els quals compten amb una mitjana de 6 o 7 clients a la setmana.