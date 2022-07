La Guàrdia Urbana també establirà un dispositiu especial per la zona del Miracle i el passeig Marítim

Actualitzada 04/07/2022 a les 13:50

Consulta els HORARIS

El Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona torna aquesta setmana a la platja del Miracle, després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia de la covid-19.El concurs s'iniciarà dimecres i s'allargarà fins dissabte 9 de juliol a les 22.30 h i la previsó és que assisteixi, com era habitual en les edicions precedents, un gran nombre de persones.En aquest sentit, per a facilitar que els espectadors que accedeixin a la zona del Miracle i el passeig Marítim puguin fer-ho en transport públic, l'EMT ha anunciat l'increment de freqüències a diverses línies. En concret es veuran incrementats els horaris de les línies 3, 71 i 73, mentre que la línia nocturna L 72 funcionarà en el seu horari habitual.Pel que fa al control de vehicles, la Guàrdia Urbana de Tarragona amb col·laboració de Protecció Civil, activarà un dispositiu de trànsit especial. L'estacionament de vehicles estarà prohibit al passeig Marítim i es prohibirà l'accés a la zona als vehicles amb pes superior a 3.500 kg. Els carrils del passeig Rafael de Casanovas tram del Port Esportiu fins a la platja del Miracle al Port, quedaran lliures com a carril d'emergències d'anada i tornada.Una vegada hagin acabats els focs i per no barrejar vehicles amb vianants, es farà retenció del trànsit rodat i es donarà prioritat a la sortida de vianants. Posteriorment el dispositiu es concentrarà a la Via Augusta, Rambla Vella i Estanislau Figueres; Passeig Marítim i Moll de CostaAquest any el Festival al Camp de Mart de la conselleria de Cultura i el Festival Sota la Palmera de la conselleria de Joventut s'alineen amb el Concurs de Focs Artificials per tal d'oferir tota una programació cultural complementària els dies del certamen.El Teatre Auditori del Camp de Mart i l'Espai Jove La Palmera acolliran propostes adreçades al públic familiar i juvenil amb espectacles de circ, música i cinema, com la companyia de Circ Fili Busters, la música trencadora de la Sra Tomasa, el directe de l'últim treball de les barcelonines Tribade, el millor jazz de Magalí Datzira, d'Stromboli Jazz Band i del pop rock de Joan Masdéu.