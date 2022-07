El pressupost dels treballs, que s'han d'acabar al llarg d'aquest any 2022, s'enfila fins als 393.209 euros

La Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha rehabilitat la seva seu, en el marc del Pla Patrimonial impulsat pel COAC. La intervenció ha prioritzat l'actuació a la façana, l'estructura i la millora de les instal·lacions, però també ha actuat en l'accessibilitat dels espais i l'eficiència energètica. L'actuació, que es va iniciar el 2019 i finalitzarà aquest 2022, s'ha fet, en tot moment, «preservant el gran valor patrimonial que té l'edifici de la seu, tant per la seva arquitectura com per les restes arqueològiques que s'hi conserven», segons fonts del COAC.

Durant la primera fase de les intervencions, començada l'any 2019, es va actuar sobre l'exterior de la seu, amb la remodelació de les façanes sud-oest i del carreró de Santa Tecla, on es va repicar i reestucar el parament. També es va actuar en l'adequació dels espais i l'accessibilitat. Així doncs, es van fer nous lavabos per al Restaurant Barhaus i es van renovar els serveis de la planta baixa, amb un accés directe des del pati d'entrada. A més, a banda de reforçar l'estructura de la tercera planta per l'increment del fons de la biblioteca, el Pla Patrimonial va servir per actualitzar i renovar la il·luminació i el sistema audiovisual de la sala d'actes, amb la instal·lació d'un nou canó de projecció i un nou sistema de gravació i la renovació dels micròfons.

Millores en l'estructura

L'any 2020, malgrat l'esclat de la pandèmia de la covid, es va poder fer la revisió del sistema de climatització i es va instal·lar un control digital. També es van fer millores i adaptacions tant a l'estructura de la sala d'actes, com a la segona i tercera planta de l'edifici. El 2021 es va continuar amb aquestes actuacions de millora en l'estructura metàl·lica de l'edifici.

El Pla Patrimonial del COAC també ha permès iniciar les obres i l'apuntalament de l'estructura de la Casa de les Ànimes, amb l'objectiu de rehabilitar la torratxa i consolidar la façana. El pressupost total de les obres és de 393.209 euros.

La rehabilitació de la seu de la Demarcació de Tarragona forma part del Pla Patrimonial per al període 2019-2022, que ha permès invertir recursos per a la rehabilitació i renovació dels edificis col·legials, una acció necessària per mantenir-los al dia i «un exercici de responsabilitat envers el patrimoni, després de deu anys durant els quals no s'havien pogut realitzar accions a conseqüència de la crisi econòmica», s'apunta des del mateix col·legi.

Així doncs, en uns anys clau de promoció de la Renovació Urbana i amb l'activació dels fons Next Generation, el Col·legi d'Arquitectes ha volgut posar en valor el seu programa de rehabilitació com a exercici de pedagogia envers la societat, «per adequar els edificis i espais de treball a les prestacions del segle XXI i respondre als reptes d'arquitectura sostenible i de millora del benestar i la salut de les persones».