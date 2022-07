Dos joves es colen a PortAventura per escalar una atracció i acaben detinguts

No es descarta que un dels escaladors hagi baixat de l'atracció amb un paracaigudes

Actualitzada 04/07/2022 a les 17:52

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves, de 18 i de 22 anys, per haver escalat un d'ells una de les atraccions del parc temàtic PortAventura sense cordes mentre l'altre el filmava, segons confirmen fonts policials.Els dos joves s'han colat aquesta passada matinada al parc temàtic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) amb l'objectiu d'escalar una de les atraccions més altes i difondre-ho després a les xarxes socials.Els vigilants del parc s'han percatat del fet i els han retingut fins que els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas, amb diligències obertes per un possible delicte de violació de domicili jurídic.El jove de 22 anys és l'escalador britànic George Henry King-Thompson amb antecedents per haver grimpat sense cordes, entre d'altres, per la torre Glòries i l'hotel Melià de Barcelona, segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts policials.PortAventura ha declinat desvelar quina atracció ha escalat el jove, solament ha transcendit que és una de les més altes del complex temàtic i no es descarta que hagi baixat d'ella amb un paracaigudes.