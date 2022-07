Podem assegura que Aguilar encara és «la legítima representació del partit» a Tarragona

A més, el partit polític ha volgut ressaltar la seva preocupació per l'estat de salut i moment que actualment està travessant la regidora

Actualitzada 01/07/2022 a les 15:48

Podem Tarragona ha assegurat que Carla Aguilar encara és considerada la «legítima representació del partit» a la ciutat. De fet, la formació política defensa que «l'any 2019, Aguilar va sortir triada com la nostra legítima representant, i aquest fet no ha variat, continuant vigent avui dia. Per tant, des de Podem Tarragona seguirem considerant-la com la legítima representació del nostre espai a la ciutat».A més, el partit polític ha volgut ressaltar la seva «preocupació, així com un sentiment de solidaritat, comprensió col·lectiva i personal per l'estat de salut i moment que actualment està travessant la nostra regidora» i ha lamentat «que una persona que ha realitzat un acompliment excel·lent durant la legislatura, representant el nostre espai, estigui patint les circumstàncies actuals».