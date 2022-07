Les grades de la Plaça dels Sedassos, obertes al públic però amb vigilància

Aquest divendres s'han obert les grades de la Plaça dels Sedassos als visitants, com un nou espai patrimonial de la ciutat. De manera temporal però continuada durant tot l'estiu, les grades s'obren tres dies a la setmana, divendres, dissabtes i diumenges en horari de matins de 10 a 14h i amb servei de vigilància.L'Ajuntament de Tarragona, al mateix temps, s'està treballant amb una actuació definitiva per tal d'adequar les baranes a la normativa vigent de seguretat, que engegarà a la tardor.El regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo ha destacat quest divendres que «tot i que l'obra està acabada des del maig de 2021, després de cinc anys, ara hem aconseguit obrir». Malgrat que es tracta d'una solució temporal i vigilada, d'acord amb el que va establir el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pinedo indicava que, «podem dir que és una bona notícia» ja que, segons afegia el regidor «l'estiu es un bon moment per compartir espais a l'aire lliure i museístics per a tothom i obrim un espai patrimonial més a la ciutat».