La CUP Tarragona reivindica haver aixecat les catifes en els casos de corrupció

Exposen en assemblea a la ciutadania els fets i el balanç del seu primer any a l'equip de govern i la seva participació en la gestió de la ciutat

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:14

Eva Miguel, portaveu del grup municipal de la CUP i regidora de Medi Ambient, acompanyada d'Inés Solé, regidora de Serveis socials, Cultura i Festes, es van adreçar ahir als participants a una assemblea per fer balanç del primer any en què aquest col·lectiu ha participat al govern de la ciutat. Miguel i Solé van posar l'accent en la lluita contra la corrupció i les actuacions socials i mediambientals que han impulsat des de les seves àrees de govern.

La portaveu del grup independentista va començar la seva intervenció afirmant que «aixecar catifes i fer caure les màscares de les presumptes pràctiques corruptes del PSC a Inipro i ara a l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació (EMMCT) té les seves conseqüències i no surt pas gratuït. Ho estem veient ara, i no és pas la primera vegada», va dir.

Mentre que l'afer Inipro fa referència a possibles pràctiques de pagaments irregulars, que ha anat superant els diversos tràmits de la instrucció judicial i arribarà a judici oral, Miguel va explicar que, en el cas de l'Empresa de Mitjans de Comunicació, «pressumptament s'hauria utilitzat el certificat digital de l'exgerent de l'EMMCT per realitzar determinades actuacions quan aquest ja no ostentava la gerència. Cal tenir present que per poder haver fet ús del certificat, el gerent hauria hagut de donar a conèixer a algú altre les claus d'accés», segons van explicar.

Aquesta situació ha dut a la CUP a precisar que el fet que això «no s'advertís en les auditories per les que passa l'empresa municipal fa més evident el que portem repetint des de fa temps: que els controls interns i les auditories a vegades obvien coses molt greus com aquesta. En aquest sentit, hem sol·licitat al Secretari que es revisin els mecanismes d'altes i baixes de signatures de les empreses municipals i dels organismes autònoms per tal que un esdeveniment com aquest no es torni a repetir», va concloure Miguel.

Tasca social

Un altre punt del qual la CUP es va mostrar satisfeta va ser la compra d'habitatge per destinar-lo a pisos d'emergència i a la borsa de mediació, els ajuts a la rehabilitació de pisos, els casals d'estiu o la feina en sensellarisme i equipaments.

La regidora Inés Solé va insistir en la feina feta «per millorar les condicions de vida de la major part de la població» i va remarcar que «estem convençudes que sense la nostra implicació les coses estarien funcionant seguint lògiques que no ens agraden».

Les dues regidores van dir a l'assemblea que han desencallat el que anomenen «grans runes de la ciutat», dignificant equipaments com ara el Metropol, la Torre Forta, la plataforma del Miracle o la Tabacalera. Les regidores independentistes també van incloure dins del seu balanç espais de participació com el Consell de l'Habitatge o el Consell Municipal de Medi Ambient, i la bona relació amb les entitats, cosa que ha permès, segons el seu criteri, el projecte GreenBelt'26 encaminat a la protecció de l'Anella Verda. Aquest projecte, de renaturalització de l'entorn, es finançarà íntegrament amb fons Next Generation.