La Capona de Tarragona s'acomiada dels clients amb una festa multitudinària

Els propietaris estan en negociacions amb una empresa que regenta altres llibreries i que es podria quedar el negoci

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:37

La llibreria La Capona es va acomiadar ahir dels seus clients amb una festa que va superar totes les expectatives d'assistència. Poc abans de dos quarts de set de la tarda, el local del carrer Gasòmetre ja estava ple a vessar: clients comprant els últims llibres, periodistes perseguint els propietaris de la llibreria i fotògrafs i càmeres captant les imatges de l'últim dia d'un negoci que fa més de 25 anys que es va obrir a Tarragona.Les cares del Pitu Rovira i el Ricard i el Pau Espinosa reflectien la satisfacció de veure com s'anava omplint la seva llibreria de tarragonins i tarragonines que no es volien perdre la festa de comiat d'una llibreria que ja es històrica a la ciutat. Tot i que els clients lamenten el tancament del negoci, molts també tenen l'esperança que en un parell de mesos torni a obrir les portes. I és que els propietaris estan en converses amb una empresa que regenta altres llibreries i estaria interessada en quedar-se el negoci.De fet, segons Pitu Rovira, «avui (ahir per al lector) tanquem, però dilluns hem quedat amb aquesta gent per seure i parlar tranquil·lament». Rovira assegurava que «els estem posant totes les facilitats del món i, a més, si se la queden, conservarien el nom de La Capona i la nostra cartera de clients». «Si finalment la traspassem, nosaltres –afegia– ens quedarem durant un temps donant-los suport des de fora».

Emocions a flor de pell

Els últims dies han estat molt emotius, segons comentaven els tres propietaris. «Els clients habituals han vingut tots a comprar llibres i alguns venien amb la llagrimeta penjant», explicava Pitu Rovira. «Això no ha ajudat massa a poder contenir les emocions», comentava Ricard Espinosa amb un somriure d'orella a orella.



Si han d'escollir una paraula per definir el seu estat aquests darrers dies amb la persiana pujada, tots tres propietaris trien la paraula «aclaparats». «No ens esperàvem aquesta resposta per part dels clients i dels mitjans de comunicació, han estat molt pendents de nosaltres i estem molt agraïts», comentava Pau Espinosa. «Suposo que això és el retorn del que hem conreat durant molts anys, una bona relació amb tothom qui entrava a casa nostra», afegia Rovira.

A partir d'avui, a Rovira i als germans Espinosa els hi queda molta feina a fer: «Hem de liquidar una empresa i això és lent i feixuc», deia Rovira. «Hem de tornar els llibres a les editorials, però ho farem a poc a poc perquè, si finalment traspassem el negoci, no cal que els nous propietaris hagin de tornar a demanar tots els llibres», afegia.



A més d'aquesta feina, també en tenen una altra: «Hem de digerir que tanquem la llibreria i això requereix un temps», apuntava Ricard Espinosa. «Tot i que ho estem portant força bé, hi ha hagut dies de tot i, sobretot, han estat dies molt emotius», afegia. Per al seu germà, «aquest últim dia és complicat perquè et passen molts records pel cap».



«Aquest matí (ahir al matí per al lector) estàvem mirant fotografies del dia de la inauguració de La Capona i veus gent que ja no hi és, com el meu pare o altres familiars, autors de llibres que ja no hi són... Veus que ha passat molt de temps i moltes coses, moltes vivències», deia. A l'hora de fer un balanç, però, Pau Espinosa el qualifica de «molt bo. De fet, només cal veure com està la llibreria en el seu últim dia d'obertura», deia satisfet.

La festa va comptar amb cava, coques, pastís, els grallers de la Colla Jove de Tarragona, la música de Keystone Cops, Richard i J. J. White i la participació dels humoristes gràfics Elchicotriste, Hugo Prades i Napi, que van fer caricatures als assistents. Si La Capona no reobre amb nous propietaris, Tarragona es quedarà amb una sola llibreria, l'Adserà, a la Rambla Nova.