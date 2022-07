L'Ajuntament de Tarragona combat la segregació escolar amb dos nous paquets d'ajudes

Les subvencions tenen entre els seus objectius afavorir l'equitat i la inclusió i donar facilitats als alumnes dels centres de màxima complexitat

Actualitzada 30/06/2022 a les 21:07

L'Ajuntament de Tarragona, a través de l'Institut Municipal d'Educació (IMET), augmenta les ajudes als alumnes amb vulnerabilitat social i econòmica. Per aquest motiu, ha desenvolupat dos nous paquets de subvencions que volen «promoure l'equitat», tal com assenyala el conseller d'Educació i president de l'IMET, Manel Castaño.Un dels principals objectius és donar més facilitats a les escoles d'alta i màxima complexitat, centres on l'alumnat té un entorn socioeconòmic desfavorable i que reben recursos addicionals per part de la Generalitat.

Un dels objectius inicials de l'actual equip de govern de Tarragona era augmentar les ajudes municipals a aquestes escoles. Entre aquestes ajudes, es contemplava la dotació d'un fons per a sortides i activitats extraescolars. «Un dels eixos de la nostra política educativa és el compromís amb la segregació escolar», exposa Castaño, qui defineix Tarragona com una «ciutat educadora».

Per afavorir una escola més equitativa i inclusiva, el consistori ha desenvolupat de cara al curs vinent dos nous paquets de subvencions. Per una banda, concedirà recursos a les associacions de famílies i de pares i mares d'alumnes d'infantil i primària per a l'organització d'activitats extraescolars compartides entre escoles d'una mateixa zona educativa. Tanmateix, les escoles aïllades també en podran demanar.

D'altra banda, també donarà ajuts als centres per pagar els desplaçaments necessaris per realitzar activitats pedagògiques. «No volem que cap nen es quedi sense fer una activitat», comenta el president de l'IMET. Els paràmetres de puntuació per a la concessió també tindran en compte la llunyania del centre a l'excursió, la capacitat de la família per pagar-la i la dimensió del centre. A més, les escoles d'alta i màxima complexitat sumaran més punts.

Per una altra banda, l'Ajuntament també duu a terme altres polítiques d'integració educativa i social, com oferir ajudes a les famílies per pagar el servei de menjador de llars d'infants o les matrícules d'educació infantil. «Les subvencions que atorguem poden arribar a cobrir el 90% del cost total», detalla Castaño.

Recatalogació de centres

Actualment, a Tarragona hi ha un total de nou escoles de màxima complexitat després que el Departament d'Ensenyament n'afegís dues per a partir del curs 2021-2022, tal com exposa la portaveu del sindicat USTEC STEs a Tarragona, Laura Ferré. L'esmentada recatalogació va suposar un gran revol entre la comunitat educativa, ja que es va fer «de manera unilateral» i molts van perdre'n la condició que els permetia tenir més recursos.



La nova classificació no va suposar una davallada de centres de màxima complexitat, però sí que va fer perdre l'estatus a un total de 66 centres de tot Catalunya, segons va denunciar USTEC. «Els que hi havia no s'haurien d'haver tret. L'ideal no era una recatalogació, sinó sumar-ne més», explica Ferré.



La destinació de recursos per a les escoles de màxima complexitat es tradueix en una plantilla més àmplia, la gratuïtat d'algunes activitats i una major dotació econòmica. Ferré considera que l'entorn social i econòmic de les escoles i instituts que han perdut la condició no ha variat en la majoria dels casos, la qual cosa dificulta l'èxit educatiu.