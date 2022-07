Eudald Carbonell presenta un nou llibre que analitza el paper de la caça a l'evolució humana

En aquest nou llibre hi ha una important participació de personal investigador de l'IPHES-CERCA

Eudald Carbonell, catedràtic de prehistòria a la URV i investigador de l'IPHES-CERCA, Antoni Canals, professor de la URV i investigador de l'IPHES-CERCA i José Luis López-Schümmer, president de la Fundación Artemisan, han presentat aquest dimarts el llibre, que analitza el paper de l'activitat cinegètica al llarg de l'evolució. La presentació s'ha realitzat en el marc de les excavacions que s'estan duent a terme aquests dies en els jaciments de la sierra de Atapuerca (Burgos).

El llibre, destinat tant al públic general com especialitzat, buscar donar llum i mostrar la importància de l'activitat cinegètica, que es troba en la memòria del nostre sistema evolutiu com a espècie, i tractar de donar una explicació a les raons per les quals l'ésser humà ha caçat des dels inicis dels temps.

Eudald Carbonell i Antoni Canals, juntament amb els altres integrants de l'Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) i de la Fundación Artemisan firmen una obra que consta de 13 capítols en els quals hi han col·laborat diverses autores i autors que recullen des de l'evolució d'un cervell caçador fins a la caça com a estratègia econòmica i la seva estructura social, els mètodes o les tècniques de caça i la caça en el Pleistocè i Holocè.

També s'inclouen capítols tant singulars com el canibalisme en el nostre gènere, la caça o allò caçat com a univers simbòlic, així com lectures més actuals sobre la caça en clau de gènere, discursos i significats de la caça actual, i la caça i el caçador en el segle XXI.

A la presentació del llibre, que ha tingut lloc en plena campanya d'excavacions en els jaciments de la sierra de Atapuerca, hi han participat José Luis López-Schümmer, president de la Fundación Artemisan i Eudald Carbonell. També hi han estat presents alguns autors del llibre que es troben participant de les excavacions.