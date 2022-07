BASF Tarragona i els seus treballadors arriben a un acord i desconvoquen la vaga

La direcció i el comitè de vaga han estat reunits des de primera hora del matí per a aconseguir aquest acord

Actualitzada 01/07/2022 a les 17:59

Aquest migdia, i després d'una reunió que ha començat a primera hora del matí, la direcció de BASF Tarragona i el comitè de vaga han aconseguit un acord per a signar el pacte d'articulació, la qual cosa comporta la desconvocatoria de l'aturada prevista per a dilluns que ve 4 de juliol.El pacte d'articulació és un acord local i voluntari que regula millores sobre diferents prestacions, beneficis socials, elements relatius a horaris i torns, i altres aspectes relacionats, però no sobre els increments de salari o garanties sobre la inflació.Aquests dos últims punts estan ja recollits oficialment al XX Conveni General de la Indústria Química, que va ser signat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE) i els sindicats majoritaris en 2021 i té vigència fins a final del 2023. Els pactes d'articulació de la resta de centres de la companyia ja s'havien tancat amb anterioritat.El Conveni General de la Indústria Química, que en la seva present edició incorpora una revisió salarial automàtica per a pal·liar els efectes de la inflació dels anys 2021, 2022 i 2023, ha convertit durant els seus més de 40 anys d'història al sector químic en un dels millor retribuïts del país, amb un sou mig pròxim als 40.000€ anuals (un 63% més que la mitjana nacional), una taxa de contractació indefinida del 94% i un important paquet de beneficis socials addicionals al salari (prima, plusos, pla de pensions i assegurança mèdica, entre d'altres).