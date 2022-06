L'espai comptarà amb la representació de diferents entitats amb incidència en la protecció i gestió dels animals

Actualitzada 29/06/2022 a les 20:37

La Taula pel Benestar Animal de Tarragona inicia la seva activitat el 7 de juliol. L'espai comptarà amb la representació de diferents entitats amb incidència en la protecció i gestió dels animals. La Taula permetrà la participació dels agents públics i privats en la presa de decisions.«Fins ara no hi ha hagut mai un instrument jurídic per gestionar les necessitats dels animals i de les entitats que vetllen per ells», expressa la consellera de Benestar Animal, Elvira Vidal. Un dels principals objectius d'aquest òrgan és millorar i resoldre els problemes de les colònies de gats ferals. Actualment, Tarragona compta amb sis entitats gestores i més de 30 colònies.

La Taula pel Benestar Animal es convocarà de manera trimestral. La primera trobada serà per elaborar el protocol d'actuació. «Parlarem de les necessitats, de si fan falta esterilitzacions, si falten casetes, si s'han de realitzar intervencions per curar-los o ajudar-los a recuperar-se, per exemple», enumera la consellera sobre les actuacions que passaran per la Taula.

A banda dels gats ferals, l'òrgan tindrà diferents comissions especialitzades. Una d'aquestes es centrarà en els gossos. Des de la conselleria de Benestar Animal, es duen a terme iniciatives orientades a aquestes mascotes. «Aquest any tornarem a fer #UnMésDeLaFamília», exemplifica Vidal sobre una campanya que promou l'adopció i donar als animals de companyia el tractament que mereixen.

Per la seva banda, Eva Núñez, presidenta de Tarraco Gats, una associació encarregada de cuidar gats ferals, considera que «és un gran pas endavant perquè fins ara se'ns havia escoltat poc». Tarraco Gats alimenta i vetlla per la salut (desparasitant, esteril·litzant o duent les accions necessàries) de prop de 150 gats. El consistori realitzarà pròximament un acte públic de reconeixement als voluntaris que alimenten gats ferals.