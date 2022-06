L'arribada de l'estiu dispara l'entrada d'animals a la Protectora de Tarragona

L'entitat ha rebut més de 50 gats i 30 gossos en l'últim mes i preveu moltes més entrades

Actualitzada 29/06/2022 a les 19:58

L'arribada de gats i gossos a la Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona augmenta exponencialment amb l'arribada de l'estiu. Durant l'últim mes, segons comenta la tresorera de l'entitat, Núria Güell, han hagut d'acollir més de 50 gats, la qual cosa comporta que avui dia estiguin prop d'arribar als 300. Respecte als gossos, la Protectora ha donat sostre a uns 30, una xifra que dispara el total fins a gairebé 150.

«Cada any en aquestes dates rebem molts gats. Les gates van tenir cadells durant els mesos d'abril i maig i ara en trobem per tot arreu», exposa Güell com un dels motius de l'increment de l'afluència. Tal com comenta, també han trobat caixes plenes a la porta de les instal·lacions. «Molta gent no vol quedar-se els cadells de les gates embarassades i els llança als contenidors o ens els porta», manifesta. La manca d'esteril·lització de les femelles desemboca en un creixement de la presència d'aquests animals a la Protectora, ubicada al polígon Riu Clar.

D'altra banda, la tresorera també destaca l'entrada de gats adults: «No sé si deu ser un efecte de la inflació, però ens arriben gats que sempre han viscut a una casa». En aquests casos, la Protectora els dona prioritat perquè suposa un gran risc per a la seva vida. «Se'ls cau el món a sobre. No volen menjar ni beure aigua i es deixen morir, per aquest motiu hem d'estar molt a sobre per evitar que passi», apunta Güell, qui posa l'exemple d'un gat de cinc anys acabat d'entrar. «És un shock. Estem molt a sobre d'ell i estem buscant una adopció ràpida», comenta.

Respecte als gossos, la Protectora ha rebut vora 30 en les últimes setmanes. «La setmana passada van trucar unes 10 persones per deixar el gos», indica la tresorera. Güell exposa que moltes vegades els divorcis i separacions perjudiquen els animals, ja que acaben a la Protectora. D'altra banda, algunes persones decideixen abandonar la seva mascota durant les vacances.

A més, Güell assenyala que el nombre de gats i gossos seguirà augmentant durant els mesos de juliol i agost. Alguns dels animals de companyia estan en cases d'acollida temporals mentre esperen, de la mateixa manera que els de la mateixa Protectora, que algú els adopti i així puguin tenir una llar.