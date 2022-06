L'Ajuntament de Tarragona ampliarà el calendari de permís d'accés de gossos a la platja

Benestar Animal vol canviar la normativa per afegir o reduir dies en funció de les fluctuacions de sorra i de si es disposa d'un espai concret per a animals

Actualitzada 29/06/2022 a les 20:26

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat els tràmits per modificar anualment el calendari de permís per accedir a la platja amb animals domèstics. La conselleria de Benestar Animal vol canviar l'actual reglament per tal d'adaptar, any rere any, a partir de 2023, el nombre de dies a les circumstàncies i oferir més possibilitats als propietaris.D'aquesta manera, l'objectiu principal és respondre a les necessitats augmentant el nombre de dies del calendari actual. L'ampliació o reducció dependrà de les fluctuacions de sorra i de si es disposa d'un espai concret per dur les mascotes, com va succeir l'estiu passat a la platja del Miracle.

Segons l'actual Ordenança General de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics, els propietaris d'animals domèstics i de companyia poden portar-los a les platges del municipi durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 31 de març següent.



«El reglament actual és molt rígid, aleshores volem modificar-lo per tal de poder ampliar o reduir mitjançant decrets el nombre de dies que es permet l'accés», assenyala la consellera de Benestar Animal, Elvira Vidal. Davant de la negativa d'enguany per instal·lar la platja de gossos a la part nord del Miracle, Vidal vol canviar la normativa per donar més possibilitats als propietaris a l'hora d'assistir amb les seves mascotes al litoral.

Precisament, es tindrà en compte a l'hora de definir el calendari la disponibilitat d'espai de convivència entre persones i mascotes a la costa. Un altre dels factors importants que es contemplaran és la fluctuació de la sorra, tal com exposa Vidal. El consistori ja ha fet la consulta preliminar per fer realitat la idea, el primer pas per a l'aprovació de la nova normativa.

De cara a aquest estiu, el consistori esperava poder tornar a instal·lar l'espai de convivència entre persones i animals de companyia a la platja del Miracle, però finalment no s'ha pogut oferir el servei a causa de la manca de sorra després dels forts temporals. Tot i les aportacions realitzades pel Servei Provincial de Costes, l'espai no es va regenerar de manera natural, la qual cosa va impossibilitar la implantació de la platja per a mascotes.

Més enllà de la temporada d'estiu, els propietaris podran seguir portant els animals domèstics a les platges del municipi durant el període establert sempre que no pertorbin el gaudi de la resta d'usuaris i mantinguin les condicions de neteja mínimes.



Els gossos han d'anar lligats amb corretja o cadena i, si té un nivell considerable de perillositat, ha de portar també el morrió. A més, els propietaris han d'evitar que facin deposicions a la sorra o a l'aigua. I en cas que sigui inevitable, han de retirar immediatament els excrements.