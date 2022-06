Es presenta el cartell de la Santa Tecla 2022

Aquest any és una obra col·lectiva de la Torreta, un estudi creatiu de la cooperativa El Far i la Fundació Topromi

Actualitzada 30/06/2022 a les 14:31

Les festes de Santa Tecla 2022 ja tenen imatge gràfica, corresponent també a l'homenatge que enguany es vol fer amb motiu de la celebració dels 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç a Tarragona.La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, l'ha presentat aquest dijous, juntament amb els autors del cartell, elaborat enguany per La Torreta, l'Estudi Creatiu i de Disseny que impulsen la cooperativa El Far i la Fundació Topromi (de la Fundació Catalunya La Pedrera).La imatge gràfica se centra en l'acte per excel·lència de les festes: l'entrada del braç de Santa Tecla a la Catedral de Tarragona. Com ja ho va ser en aquella professó de fa 700 anys, on es va comptar amb l'assistència de diferents gremis, la imatge d'enguany apel·la a aquesta participació a partir de tots els braços i mans que fan la festa i que, cada 23 de setembre, es troben en aquest moment àlgid que homenatja la santa.La Torreta presenta un disseny inclusiu i participatiu elaborat per un total de 19 persones. Solé ha volgut destacar «la gran aposta feta per un disseny de qualitat que afavoreix la transformació social» i ha agraït a les seves autores «l'autenticitat i la mirada original que han aportat totes i cadascuna d'elles donant com a resultat un disseny únic».Una de les seves dissenyadores, Annelie Bäder, ha explicat que «La Torreta és un projecte amb empremta social que treballa el disseny a partir de la passió i la creativitat de cadascuna de les persones que en formen part, combinant les capacitats de persones amb i sense diversitat funcional amb l'objectiu d'aconseguir resultats amb un estil propi».Els 19 autors de la imatge són Annelie Bäder, José Antonio Parejo, Javi Ciudad, Luisa López, Miguel Torres, Jose de la Rosa, Rafa Aragón, Mari Aragón, Dani Cebrián, Emilio García, Eva María Lorenzo, Mercè Vallverdú, Cristina Lavilla, Azucena Guerra, Cristina Rodríguez, Júlia Abelló, Glòria Balada, Amanda Pérez i Núria Loras.A partir d'aquesta obra, les entitats festives de la ciutat confeccionaran les diferents peces de marxandatge d'aquesta Santa Tecla 2022, que es presentaran properament.