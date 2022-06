El plenari de Tarragona aprova sense cap vot contrari el modificatiu de crèdit del govern

L'oposició ha optat per l'abstenció, tot i que s'ha mostrat a favor dels projectes que s'han de tirar endavant amb els diners que s'han autoritzat

Actualitzada 29/06/2022 a les 20:15

L'equip de govern de l'Ajuntament va poder aprovar ahir, sense dificultats, l'expedient modificatiu de crèdit que havia dut al plenari, tot i que l'oposició va fer saber el seu desacord amb el mètode que fan servir per finançar-se. L'expedient s'apropa als dos milions d'euros, i cobrirà les obres de les pistes esportives de Sant Pere i Sant Pau i Parc Riuclar, el Concurs de Castells i les reparacions a la façana del Palau Municipal, entre d'altres projectes.

En el moment de la votació, tot l'equip de govern va votar a favor de la quantitat, que és de 1.781.126,61 euros, mentre que els diversos grups de l'oposició es van abstenir. Això va donar unes xifres de 13 vots a favor dels comptes del govern i 12 abstencions, quantitat suficient per tirar endavant amb les propostes del govern.

El regidor de Serveis Centrals, Jordi Fortuny, va remarcar, en el torn d'explicació de vot, que «ens hagués agradat que aquesta decisió s'hagués pres per unanimitat però també agraïm l'abstenció, perquè ens permet fer les coses amb les que tots estem d'acord».

L'equip de govern va agafar com a mascaró de proa d'aquest modificatiu les instal·lacions esportives de Ponent, i així Fortuny va felicitar els barris de Parc Riuclar, l'Albada i la Floresta per les obres que ara podran rebre. El regidor va explicar, a més, que el mètode d'aconseguir els diners consisteix a «reciclar» partides pressupostàries sobrants d'altres anys. «Busquem coses que ja s'han fet, o bé coses que s'estan fent per una altra via», de manera que les operacions comptables no suposen cap entrebanc per a l'Ajuntament.

Traspassos

Els socialistes, en canvi, tot i no votar en contra, es van mostrar adversos al fet que en el punt anterior s'haguessin traspassat 85.000 euros del Patronat d'Esports a les despeses generals de l'Ajuntament, cosa que permetrà finançar una bona part del modificatiu de crèdit.

«Tots aquests diners haurien d'anar a esports, en comptes de repartir-los uns aquí i uns allà», va dir Begoña Floria, portaveu del PSC. En aquest mateix sentit es va pronunciar Lorena de la Fuente, portaveu de Ciutadans, recordant que aquesta mateixa operació ja s'havia fet abans amb el Patronat de Turisme, i que l'Ajuntament no havia de finançar-se buidant la caixa dels seus organismes dependents.

Fortuny va defensar la seva posició, argumentant que «el romanent d'esports ha passat a l'Ajuntament i l'Ajuntament el dedica a activitats esportives no només amb 80.000 euros, sinó amb 100.000», com a prova que els diners es gasten, d'una manera o d'una altra, en el camp on s'havien decidit.

El regidor de Serveis Centrals va argumentar també que «estem fent servir les eines d'un pressupost prorrogat adaptant-lo a les necessitats de la ciutat. Els modificatius són necessaris per fer avançar Tarragona». On també van rebre l'expedient amb satisfacció va ser als barris de Parc Riuclar i l'Albada, un cop s'han aprovat els fons que convertiran el descampat que els divideix en el nou Parc Esportiu de Ponent.

La presidenta de l'Associació de Veïns de Parc Riuclar ha indicat que «fins ara estàvem separats els uns dels altres. Parc Riuclar, l'Albada i també la Floresta, i tots de Ponent. Nosaltres volem ser de Ponent, i amb aquest parc hi serem molt més a prop». La construcció d'elements d'unió entre els barris és una antiga reivindicació.