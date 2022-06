El nou semàfor de la Savinosa de Tarragona entra en servei per canviar la mobilitat

D'ara endavant es podrà girar directament cap al centre de la ciutat en sortir d'aquesta platja

Des de dimarts a la tarda ha entrat en servei el nou semàfor de la Savinosa, que replanteja el sentit de la circulació en tot el barri. Fins ara, els vehicles que sortien de la platja estaven obligats a girar en direcció Barcelona, i si volien fer el tomb havien d'anar fins al semàfor de Cala Romana.A partir d'ara, qualsevol que vulgui podrà girar directament en direcció Tarragona. Aquesta circumstància descongestionarà notablement el trànsit de tot el sector, ja que el dispositiu actual afavoria que es formessin embussos a l'entrada de la urbanització i no facilitava el contacte de la platja i les cases que hi ha al voltant amb el centre de la ciutat.

El regidor de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, ha indicat que «ara que les obres estan essencialment acabades, hem pogut comprovar que el funcionament del semàfor és molt positiu». Per a Puig, és important que s'hagin acomplert els objectius del projecte, que eren «afavorir tots els residents del barri i usuaris de la platja, que fins ara tenien dificultats per circular en sentit Tarragona».

Amb el nou semàfor també s'ha generat una àrea de vianants, ja que s'ha eliminat un dels dos carrils que sortien de la platja i anaven cap a la carretera, deixant lliure el doble d'espai per a les persones que circulen a peu. El temps per a la realització de l'obra s'han endarrerit a causa de les diferències entre l'Ajuntament i l'Estat, titular de la carretera N-340, perquè calia arribar a un acord sobre els accessos a l'Hotel Sant Jordi, que s'havien d'adaptar a la nova vialitat que crea el semàfor.

De cara al futur, Puig vol construir a la zona un passeig ciclable, perquè «és una vella demanda dels veïns de la Savinosa». Segons el responsable de Territori i Mobilitat, «el que volem és convertir les carreteres en carrers», i ha citat especialment l'N-340 i la T-11. Al mateix temps, l'Estat ha enllestit la millora del semàfor de la Budallera, cosa que permet als vianants creuar l'N-340 des de la Savinosa cap aquesta zona del terme municipal.

Fins la setmana passada, qualsevol persona que sortís amb cotxe de la Savinosa tenia que agafar la carretera en direcció a la dreta, cap a Barcelona. Si no volia seguir aquest camí havia d'aturar-se al semàfor de Cala Romana, i allí coincidia amb els cotxes que hi estaven aturats. Això provocava densitat en tot el trànsit de la zona i resultava incòmode per als usuaris.