El Festival d'Estiu de Tarragona presentarà Rafael Amargo al Camp de Mart

Dissabte arriba L'orquestra Franz Schubert Filharmonia amb West Side Story &Rhapsody in blue

Actualitzada 30/06/2022 a les 16:41

El Festival d'Estiu porta aquest cap de setmana dues propostes per a les nits de divendres i dissabte. Demà, divendres 1 de juliol, Rafael Amargo, un dels grans de la dansa internacional, torna a l'escenari amb un nou projecte, la Joven Compañía Nacional de Flamenco, estrenat aquest març a Jerez de la Frontera i posteriorment a Sevilla, catedrals del flamenc. En aquesta ocasió, l'acompanyen convidats de luxe com ara Elena Miajailova (violí), Diego Carrasco el Rey del Compás, Curro, Navajita Plateá, Maloko i Ane Carrasco.Dissabte 2 de juliol, la cita al Teatre Auditori del Camp de Mart serà amb L'orquestra Franz Schubert Filharmonia, el pianista Albert Guinovart i el mestre Tomàs Grau, presentant West Side Story & Rhapsody in blue, un concert dedicat a les melodies més estimades, emblemàtiques i mítiques de Broadway.Un vespre musical sota les estrelles on, gràcies a les famoses danses simfòniques de West Side Story de Leonard Bernstein i la captivadora Rhapsody in Blue de George Gershwin, els espectadors gaudiran de l'essència d'una música plena de ritme, color, humor i swing interpretada per una gran orquestra simfònica i el talent d'Albert Guinovart al piano. Els dos espectacles començaran a les 22 h. Les entrades es poden comprar a través d' entrades.tarragona.cat