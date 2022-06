Una plataforma de veïns de Tarragona disposada a tallar carreteres per la Residencial

El grup espera obtenir una majoria a tota la zona de Llevant que li permeti intensificar la protesta contra el projecte d'alberg

Actualitzada 28/06/2022 a les 21:19

El nou col·lectiu que ha sorgit als barris de Llevant, en protesta pel projecte de convertir l'antiga Ciutat del Repòs i de Vacances en un alberg per a joves amb problemes emocionals, ha decidit endegar tot un seguit d'accions amb l'objectiu de continuar fent pressió davant la Generalitat i l'Ajuntament per aturar-lo.La plataforma, com s'anomenen actualment, integrada per veïns de diverses urbanitzacions i barris de Llevant, i no només de Boscos de Tarragona, com al començament, ha convocat divendres una assemblea adreçada a tots els residents de la zona per decidir les passes que cal seguir que, en cas de no obtenir satisfacció a les seves reivindicacions, tenen molt en compte dos models de protesta: una consulta popular i talls de carreteres.

A l'ordre del dia de l'assemblea del pròxim divendres, segons han enviat als veïns i han fet circular per les xarxes, destaca clarament un punt: «consulta a Cala Romana». Els promotors de la protesta tenen molt clar que el camí que cal seguir és el mateix que va fer Boscos de Tarragona. Per assolir-ho, amb l'acord de l'assemblea s'adreçaran a la junta de l'Associació de Veïns de Cala Romana i la instaran a convocar una consulta en termes similars a la que es va fer a Boscos.

Convocatòria

«Això ho farem la setmana que ve», indica Marc Guasch, portaveu de la plataforma, «i si no obtenim resposta, la convocarem nosaltres mateixos. La plataforma, però, vol treballar i col·laborar amb l'Associació de Veïns», indica.

Els membres d'aquesta entitat s'han preparat legalment per a aquesta situació, inscrivint-se al registre d'associacions amb el nom «Associació Pro Llevant». El plebiscit es farà de manera similar al de Boscos, però centrat en Cala Romana. Es demanarà a tots els votants que s'identifiquin amb el padró o amb algun altre document que certifiqui la seva residència al barri.

En el cas que el «no» a l'alberg obtingui una majoria similar a la que va treure a Boscos de Tarragona, aquest veïns de Llevant se sentiran legitimats per emprendre les accions de protesta que fa temps que anuncien. Segons Guasch, aquestes accions podrien adoptar diverses formes: «tallar carreteres, especialment els accessos a les platges en dies concrets, marxes lentes per aquestes mateixes carreteres o concentracions davant de l'Ajuntament per fer-nos més visibles».

Els veïns pensen dur a terme totes aquestes accions durant el mes de juliol, per considerar que és en plena temporada d'estiu quan els seus actes obtindran una repercussió més àmplia. El seu objectiu final és que tant la Generalitat com l'Ajuntament reconsiderin la seva posició i dediquin finalment la ciutat del Repòs i de Vacances a una altra finalitat, en comptes de l'alberg projectat. Entre els usos alternatius, aquests veïns han citat instal·lacions lúdiques per als residents a Llevant o bé equipaments destinats a la gent gran.

Permís d'obres

La convocatòria de l'assamblea s'ha fet paral·lelament al fet que circulés el rumor que la Generalitat ja havia demanat el permís d'obres a l'Ajuntament per començar els treballs, cosa que finalment no ha resultat certa.



A hores d'ara, el Departament de Drets socials ha encarregat a l'empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat la redacció del projecte d'alberg. Un cop aquesta feina estigui enllestida, serà aleshores quan es presentin els documents a l'Ajuntament, que haurà de decidir finalment sobre la concessió del permís per començar les obres.