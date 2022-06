«Sortir al carrer a Tarragona i veure que som força gent ens empodera»

Centenars de persones es van reunir el dia de l'Orgull LGTBIQ+ per reivindicar els seus drets

«Quan estem junts l'etiqueta s'esborra i tots som iguals», expressava ahir Berta Mascaró, presidenta del col·lectiu H20. H20, Gènere Lliure i l'Observatori contra l'Homofòbia són les entitats que conformen la Plataforma 28J del Camp, organitzadora de la manifestació del dia de l'Orgull LGTBIQ+ que va començar cap a les 20 hores a la plaça dels Carros i va acabar al passeig de les Palmeres de Tarragona. Més de 400 persones es van agrupar per reivindicar els drets de les persones de gèneres i sexualitats dissidents.

«Tothom té dret a estimar qui vulgui», expressava la consellera de l'Ajuntament Eva Miguel, qui també va voler destacar la importància de la lluita per a la gent gran. «Hem de normalitzar que dues persones d'edat avançada, sigui quina sigui la seva orientació sexual, puguin donar-se la mà pel carrer. Tenen dret a envellir de manera digna», apuntava.

Miguel insistia en la defensa constant de les llibertats: «Els drets es conquereixen, però hem de seguir lluitant per consolidar-los». En aquesta línia, denunciava l'ascens de la ultradreta. Per la seva banda, la veïna del barri del Port Laura Sánchez remarcava la necessitat de visibilitzar el col·lectiu en un any en què augmenten les agressions homòfobes. «Se li ha de donar suport al col·lectiu, per això estem aquí. Aquest any hi ha més gent perquè ja no hi ha restriccions per la covid-19», va manifestar.

La manifestació, sota el lema «Dret a ser», volia denunciar l'homofòbia en el cas de la verola del mico i que es qüestioni l'existència de les persones trans no binàries, entre altres.

Mascaró va destacar la importància de la visibilitat: «És molt important sortir al carrer i veure que som força gent, la qual cosa ens empodera». Al seu torn, Joan Manel Burillo va afirmar que «les persones que no seguim la norma ens sentim excloses en molts àmbits». La lluita per la defensa de la igualtat, va afegir, ha d'interpel·lar tothom. «És un problema de tota la societat», va comentar. A més a més, considera que la perseverança ha de durar tot l'any, no només un dia. La jornada va acabar al passeig de les Palmeres, on es va dur a terme la lectura del manifest i una celebració reivindicativa de l'Orgull.