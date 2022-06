Repòquer de primeres espases al Serrallo

El cicle d'Havaneres al Port de Tarragona celebra 30 anys amb novetats i grans figures del gènere

Un any més –i ja en van 30– les havaneres tornaran a ressonar a la Pèrgola del Serrallo de Tarragona. Ho faran tots els dissabtes de juliol, en el marc del festival. «Portarem les primeres espases del gènere», assegurava Montse Adan aquest dimarts durant la presentació del programa. La directora de Port Ciutat explicava que els concerts d'havaneres són «l'activitat estrella» de la programació, i anunciava dues grans novetats per a l'edició d'enguany, amb motiu del 30 aniversari.La primera serà l'estrena d'un decorat «especial i innovador». La segona és la posada en marxa d'una nova activitat,l', consistent en una sortida a bord de la Golondrina del Serrallo en companyia de Quimet el Romesquet (del músic i cantant d'havaneres Xavier Martín), qui delectarà els passatgers amb la seva música i els seus coneixements sobre el gènere. Aquestes sortides es faran els dijous 14, 21 i 28 de juliol a les 19 h., són gratuïtes i l'aforament és de 30 persones per dia. Per anar-hi, cal demanar la invitació a través de la web d'Entradium ( www.entradium.com ).

Pel que fa al cartell musical del festival, aquest inclou alguns dels principals representants del gènere, així com formacions del territori i veus femenines. En total es faran cinc cantades d'havaneres, tots els dissabtes de juliol a partir de les 22 hores, amb entrada gratuïta i un aforament màxim de 500 persones per sessió (no cal demanar invitació).

El festival arrencarà aquest mateix dissabte, 2 de juliol, amb el grup Xató, una formació de quatre amics de Vilafranca del Penedès que fa més de vint anys que treballen per difondre la tradició marinera amb rigor i molta qualitat. El 9 de juliol vindran fins al Serrallo el grup Sons de Mar, sorgit al Baix Camp, i que ofereix un espectacle de cultura musical popular, marinant les havaneres més conegudes i cançons d'anada i tornada amb nous ritmes i noves cançons.



El dissabte següent, 16 de juliol, tornaran a Tarragona Les Anxovetes, un grup que canta en femení i amb influències que beuen del pop, el rock, el bolero, el joropo i, per descomptat, l'havanera. El 23 de juliol serà el torn de Neus Mar, una de les poques veus femenines solistes del gènere. El seu repertori inclou temes propis, cançó mediterrània i gèneres habituals del cant de taverna.



Finalment, el cicle es tancarà dissabte 30 de juliol amb un grup que és un referent en els principals escenaris del món de l'havanera: Els Cremats. La banda es va formar el 1996 al voltant de la música popular del cant de taverna i de les havaneres. Amb seu a Palafrugell i Calella de Palafrugell, aquesta veterana formació ha trencat molts tòpics sobre el tractament del gènere, fins al punt que estan considerats els enfants terribles de l'havanera per la seva voluntat d'innovació i de fusió amb altres gèneres com la rumba, el son cubà, el pop, el bolero o la cúmbia.