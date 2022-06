La Unitat de Simulació Clínica del Joan XXIII forma 378 sanitaris en el seu primer any

Durant l'any (juny 2021-juny 2022), s'han format 378 alumnes a la Unitat de Simulació. S'han realitzat cursos de suport vital bàsic, de suport vital avançat per a adults, tallers d'habilitats tècniques (sutures, via aèria i canalització venosa), tallers d'habilitats no tècniques, cursos de maneig de crisis a Urgències per a CUAP, cursos de maneig de crisis en anestesiologia, cursos de maneig del pacient amb politraumatisme, cursos de suport vital neonatal, tallers de reparació perineal i tallers de microcirurgia.

El director de la Unitat de Simulació Clínica i cap d'estudis de l'Hospital Universitari Joan XXIII, Cristóbal Añez, explica que «la simulació clínica és una important eina d'aprenentatge i la seva eficàcia en la formació de personal sanitari està demostrada i avalada per nombrosos treballs publicats a revistes especialitzades».

Amb la simulació es poden entrenar tècniques cruents i poc freqüents sense cap risc per als pacients i els alumnes. A més, permet entrenar el maneig de situacions freqüents i de situacions poc freqüents crítiques que requereixen una intervenció complexa. Mitjançant la simulació clínica es poden escurçar les corbes d'aprenentatge de diverses tècniques.



Cristóbal Añez afegeix que «també permet treballar les competències anomenades no tècniques com són el lideratge, el treball en equip i la comunicació entre membres d'un equip multidisciplinari, per generar equips d'alt rendiment». En l'actualitat s'està treballant per incorporar un simulador pediàtric d'alta fidelitat per treballar diferents aspectes del maneig dels pacients de pediatria.