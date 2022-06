L'Ajuntament de Tarragona ultima el projecte de la carretera del polígon Francolí

La renovació integral, en una fase avançada de redacció, contempla la instal·lació d'una rotonda

Actualitzada 28/06/2022 a les 20:02

L'Ajuntament de Tarragona ultima la redacció del projecte de renovació de la carretera del polígon Francolí. La remodelació del vial implicarà millores en la pavimentació de la calçada i les voreres i la incorporació d'una rotonda a la part central. Aquesta actuació suposarà la inversió de vora dos milions d'euros, tal com assenyala el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig.

«Des del consistori anem realitzant o programant intervencions als polígons de la ciutat per tal de posar-los al dia, fer-los més accessibles, més segurs i més decents per a l'activitat econòmica i la mobilitat de la ciutadania», explica Puig. En aquesta línia, l'Ajuntament vol dur a terme una remodelació integral de la carretera del polígon Francolí, una millora necessària, tal com apunta el conseller.

«La redacció del projecte està a punt d'acabar. Estem parlant d'una inversió de dos milions, així que, per tant, la remodelació no serà immediata, sinó per fases», exposa. Aquest projecte recull millores en la pavimentació de la calçada, malmesa pel pas del temps, i en les voreres per tal d'afavorir la seguretat dels vianants.



D'altra banda, l'actuació també contempla la incorporació d'una rotonda a la part central. «La rotonda evitarà que els camions, els cotxes i altres vehicles hagin de recórrer molta distància per tal de canviar de sentit. D'aquesta manera, guanyarem agilitat i estalviarem els vehicles fer més recorregut del necessari», resumeix Puig sobre una actuació que dinamitzarà l'activitat de la zona i se suma a altres projectes amb la mateixa intenció.

El polígon Francolí també veurà millorada la seva accessibilitat arran de la incorporació de la rotonda de davant del barri d'Icomar, la qual ja està en obres. Aquest element, finançat per Bricomart, «millorarà l'accés al barri, l'entrada a Tarragona i la mobilitat al polígon Francolí, ja que afavoreix la connexió de la N-340», indica el conseller de Territori. D'altra banda, aquests projectes se sumen a la futura renovació del Parc de Bombers per part d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Les instal·lacions es troben a la mateixa carretera del polígon Francolí.