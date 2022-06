L'Ajuntament de Tarragona i el Col·legi de Metges signen un conveni per promoure l'activitat física

L'acord preveu la implementació de polítiques que millorin la qualitat de vida i la salut a través de l'esport

Actualitzada 29/06/2022 a les 19:25

Aquest dimecres 29 de juny, l'Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria d'Esports, i Col·legi de Metges de Tarragona (COMT) han signat un conveni per col·laborar en l'organització d'activitats i en la implementació de polítiques que promoguin l'activitat física i la pràctica esportiva com a eines de millora de la qualitat de vida i la salut de les persones. L'acord té una durada d'un any susceptible de successives pròrrogues anuals.La consellera d'Esports de l'Ajuntament, María José López, i el president de la COMT, Sergi Boada, han estat els encarregats de rubricar l'acord aquest migdia a la seu del COMT, a la Via de l'Imperi Romà. Sobre la col·laboració, López ha destacat que «des del Patronat Muncipal d'Esports, s'ha establert una línia de col·laboració amb diferents agents del món de la salut al territori perquè una de les missions del Patronat és conscienciar de la importància de l'esport en la qualitat de vida de les persones». «Hem participat activament en el Mes de la Salut –ha afegit la consellera— i ara signem aquest acord, que ens emplaça a promoure l'activitat física i l'esport com a hàbit saludable a través de programes i activitats conjuntes».El president del Col·legi de Metges de Tarragona destaca per la seva banda que «una de les grans línies estratègiques de la present legislatura del COMT és la d'enfortir les relacions institucionals i treballar, de forma conjunta, amb institucions socials, a fi i efecte d'aconseguir sinergies que permetin millorar la salut i qualitat de vida de la ciutadania». En la mateixa línia, el doctor Boada ha volgut avançar que «una de les primeres iniciatives previstes serà la celebració d'una cursa solidària que tindrà lloc pels carrers de la ciutat de Tarragona durant el darrer trimestre de l'any».Segons resa el mateix conveni, els objectius generals són implementar la prescripció d'activitat física (recepta esportiva); fomentar l'esport com a millora de la salut amb xerrades, tallers i activitat saludables; treballar per aconseguir sinergies que permetin millorar la qualitat de vida de la ciutadania i dels més vulnerables; elaborar programes de formació (per capacitar el professional sanitari i esportiu); dissenyar el programa d'acreditació d'equipaments esportius (vincular col·legis professionals i universitat); realitzar un projecte de coordinació dels recursos assistencials; i impulsar campanyes de promoció de l'esport per la salut.Altres objectius específics, en l'àmbit de la pràctica esportiva, són sensibilitzar sobre la necessitat de millorar la salut mitjançant la pràctica de l'esport; fomentar la consolidació del certificat mèdic esportiu, col·laborar en la vigilància de l'intrusisme en la prescripció i revisió mèdica en l'àmbit de l'esport o facilitar la relació metge-esportista. Pel que fa a la promoció de l'activitat física, el conveni marca objectius específics com són la inclusió de l'activitat física en la preinscripció del pacient o la sensibilització de les bondats de l'activitat física diària i generalitzada en la població.L'acord preveu a més, a través de convenis específics, la col·laboració per organitzar activitats dirigides tant a la ciutadania com a entitats i clubs esportius i a personal treballador o col·laborador de l'Ajuntament de Tarragona; i la participació i assessorament del COMT en projectes esportius i desenvolupament d'equips.