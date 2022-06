«L'hospital Monegal de Tarragona se'ns ha fet petit i hem buscat la manera de créixer»

D'aquí a dos anys esperen obrir un nou centre prop de l'Anella Mediterrània, el primer de les seves característiques a Ponent

Actualitzada 28/06/2022 a les 20:49

Cecília Gras és responsable de l'Hospital Viamed Monegal de Tarragona i del Centre Mèdic, i es farà càrrec del nou hospital del PP-10 un cop estigui enllestit. El nou hospital està previst que es posi en marxa a finals del 2024. Tindrà 20.000 m² i, inicialment, disposarà de 102 llits i un bloc quirúrgic compost per 11 quiròfans i una sala d'hemodinàmica d'última tecnologia, a més de 16 llocs de recuperació postquirúrgica i una unitat de cures intensives.A més a més, també disposarà d'una àrea de diagnòstic per la Imatge, totalment digitalitzada, amb equips d'última generació i baixa dosi. Aquest projecte comptarà amb una inversió que s'ha considerat superior als 50 milions d'euros i té previst la creació de 600 llocs de treball, entre col·laboracions directes i indirectes.

— L'anunci d'un nou hospital Viamed Monegal a la zona del PP-10 ha estat una sorpresa a la ciutat. Com s'ha pres, aquesta decisió?

— Viamed ha donat un pas endavant a Tarragona perquè l'Hospital Monegal se'ns ha fet petit. Ja no pot donar servei a tota la població que el necessita. Cal tenir en compte que entre un 30% i un 40% de les persones que disposen d'una assegurança privada, van a Barcelona o a una altra ciutat en cas de necessitat. Això ens ha fet reflexionar sobre la necessitat de donar un millor servei. Destaquem la dada que, ara mateix, tenim moltes més consultes externes que abans de la covid.

— Abans de tenir el nou hospital, que estarà disponible a finals de 2024, han hagut de traslladar instal·lacions.

— Al carrer Pere Martell tenim ara el Centre Mèdic Viamed Tarragona, que és un centre de consulta externa. Hi hem dut totes les especialitats, mentre a la Monegal, al carrer López Peláez, s'han quedat Ginecología, Obstetrícia, Pediatria i d'altres.

— Saben quina serà la destinacio final d'aquest edifici? Una maternitat, potser?

— La direcció de Viamed encara ho està estudiant.

— Ara se centren, però, en el nou hospital del PP-10

— Tindrem una UCI, que és indispensable en qualsevol hospital, i unitats d'hemodinàmica i d'oncologia. Estarem en disposició de dur a terme tractaments que ara no es poden fer. El nou centre serà un hospital complet.

— Quins motius els han dut a voler-se instal·lar a Ponent?

— Quan tens un hospital al centre tens un gran problema d'aparcament. Els pacients i els visitants venen des de molts de llocs, i en algun indret o altre han de deixar el cotxe. Tot això ens ha fet pensar que hem de donar millor servei. En el nou emplaçament tindrem espai suficient.

— A banda de l'aparcament, l'àrea deu tenir altres avantatges...

— És una zona magnífica, molt accessible, amb moltes comoditats per a tothom. Hi haurà habitatges i zones comercials, La nostra voluntat és treballar conjuntament amb totes les institucions per fer les coses bé.

— Això pel que fa a la instal·lació del centre, però també compten, suposo, amb el personal facultatiu, els metges i els sanitaris.

— Precisament, el més important és que els professionals ens demanaven complexitat. Volen oferir la cartera completa de serveis, perquè cal tenir en compte que una tercera part de la població disposa de doble assegurança, i uns cops recorren a la privada i d'altres, a la pública.

— Viamed Monegal haurà de fer front a un ambient delicat als barris de Ponent, on la sanitat pública s'ha caracteritzat per una situació de conflictivitat a causa de la manca d'espai i de personal. Com ho encaren?

— Nosaltres serem un hospital com qualsevol altre i, naturalment, atendrem les urgències. Remarco que la nostra cartera, els serveis que oferirem, serà una llista completa. D'altra banda, a Viamed Monegal serem a cada moment on se'ns necessiti. No som excloents. De fet, volem estar on calgui i ser col·laboradors. Entre un sistema i un altre es poden aprendre moltes coses.