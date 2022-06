Els Xiquets de Tarragona celebren dissabte el seu mig segle de vida

La Diada Castellera començarà a les 18 hores al Pla de la Seu

Actualitzada 28/06/2022 a les 22:31

Els Xiquets de Tarragona celebren el pròxim dissabte, 2 de juliol, la festa del seu 50è aniversari, la qual arriba amb dos anys de retard a causa de la pandèmia. La colla castellera, fundada l'any 1970, ha organitzat un programa d'actes per commemorar el mig segle de vida.

El Pla de la Seu, a les 18 hores, acollirà la Diada Castellera en la qual participaran també els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell. Per la nit, a les 21 hores, es realitzarà un sopar popular de colles al Parc de Saavedra, on posteriorment començarà la festa del 50è aniversari amb un ball de gralles i l'actuació dels DJs Parés, Llop i Garrabé, membres de la mateixa colla. «Els Xiquets anem sobrats de DJs i tots ho fan molt bé», expressa amb entusiasme el president de l'entitat, Rafa Segarra. L'activitat serà gratuïta i oberta a tots els públics.

En un primer moment, entre 2019 i 2020, els Xiquets de Tarragona volien celebrar el 50è aniversari amb 50 actes, «però la pandèmia ens ho va tirar tot per terra», manifesta Segarra.

La covid-19 no només els va dificultar la celebració pertinent, sinó que també els va impedir participar en diades a causa de les restriccions. En aquest sentit, per fi han pogut recuperar la normalitat de la temporada castellera, la qual s'inicia a finals de febrer i finalitza a mitjans de novembre. «Serà un estiu normal, com els d'abans, i participarem en actuacions en les quals ja hi participaven i també en altres de noves. Serà un estiu dur, però emocionant», manifesta el president dels Xiquets.

Alhora, mostra la seva satisfacció per la tornada del concurs de Castells. «És un pas més per recuperar la normalitat que, a més, ens ajuda a ensenyar la nostra cultura», apunta. Tanmateix, Segarra assenyala que li agradaria que hi participés més gent als assajos. «Si la gent no ve a assajar és molt difícil preparar estructures noves», exposa. Segons indica, un altre efecte de la pandèmia és la dificultat d'atraure un volum regular de participants. «Està costant que la gent torni. El nucli dur sempre hi és, però després hi ha un grup de gent que va oscil·lant, la qual cosa fa que no puguem anar tan ràpids com voldríem», destaca Segarra.

Avui dia, els Xiquets de Tarragona assagen al Pati del Pou de l'Ajuntament, però, a llarg termini, esperen poder tornar a tenir local propi després que haguessin de marxar del carrer de Santa Anna per seguretat. Segons Segarra, avancen les negociacions per aconseguir instal·lar-se a al carrer de Sant Llorenç. «Encara queda el projecte i buscar el finançament, però espero que cap al 2024 el puguem inaugurar», conclou Segarra.