El Festival Sota La Palmera s'inicia a Tarragona amb una trentena d'espectacles i concerts

Entre el més destacat trobem el duet Marcel i Júlia i dones creadores com Beth & Laura Andrés o La Queency

Actualitzada 29/06/2022 a les 15:30

Aquesta setmana engega el Festival Sota La Palmera amb Mirall sonor, demà mateix, amb We are apes hello! i Amanda Álvaro i divendres serà el torn de La tortuga que nunca tuve i Segonamà. Dissabte Alba Morena i Habla de mi en presente, tancaran el primer cap de setmana, amb música urbana i rumbera, respectivament.El Festival porta una trentena d'espectacles i concerts que s'emmarquen en la música feta per joves, destinada al públic principalment jove, però obert a totes les edats i prioritzant la figura de la dona creadora. En aquest sentit les caps de cartell son La Beth & Laura Andrés; Maria Fort; Maria Jacobs; La Queency i Maio; o el duet mes destacat, Marcel i Júlia, que seran a Tarragona el 29 de juliol.Això sí, hi hagut un canvi de grup per motius propis de la companyia i Tasuta Animal, previst per al 22 de juliol, no podrà actuar i en el seu lloc ho farà Lyricson. Aquest cantant de reggae africà, reconegut internacionalment a partir del seu treball al costat de Manu Chao & Radi Bemba Sound System. La seva veu és molt coneguda a França on, no només ha publicat discs en solitari, com a Lyricson, sinó que també participa en grups com Assassin.