SPiSP tindrà pistes esportives a l'aire lliure a la zona nord-est del barri

L'Ajuntament treballa perquè a finals d'any puguin començar les obres de l'equipament entre el pàrquing de camions i el CAP

Actualitzada 27/06/2022 a les 21:05

El barri de Sant Pere i Sant Pau tindrà un espai per a la pràctica esportiva a l'aire lliure. L'Ajuntament de Tarragona treballa perquè les obres puguin començar a finals d'any, tal com manifesta el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig.El pròxim modificatiu de crèdit, que s'abordarà demà al ple extraordinari, incorporarà la partida pressupostària tant del Parc multiesportiu de Ponent com de les pistes esportives de Sant Pere i Sant Pau. En aquest cas, l'equipament s'ubicarà al nord-est del barri, a la zona entre l'aparcament de camions i el Centre d'Atenció Primària (CAP).

«Ara no hi ha pistes esportives a l'aire lliure a Sant Pere i Sant Pau», comenta Puig en referència a un equipament necessari. El projecte de les pistes esportives, que seran una de futbol sala i una altra de bàsquet, neix d'una demanda veïnal. D'aquesta manera, el consistori pretén incorporar l'equipament a la zona nord-est del barri. «Entre els enginyers de l'Ajuntament i els representants dels veïns hem dissenyat un espai urbà per a la pràctica esportiva», exposa el conseller.

L'espai, a banda de les dues pistes, comptarà amb una petita rambla envoltada d'arbres per tal de generar zones d'ombra, bancs per descansar i veure els partits de futbol o bàsquet, una font i il·luminació LED. El projecte ja està acabat i demà s'aprovarà el modificatiu de crèdit que permetrà el seu finançament.

«El centre de la ciutat acostuma a estar més congestionat en relació a l'ocupació d'espais, ja que té molts menys disponibles per generar aquesta mena d'instal·lacions, però els barris normalment tenen més zones diàfanes en desús per generar pistes com aquestes, les quals poden ser utilitzades per tothom», expressa Puig.



El conseller de Territori també destaca la importància del barri de Sant Pere i Sant Pau, la quantitat de gent que hi viu i la conseqüent necessitat de l'equipament. «No podem deixar que la pràctica esportiva no formi part del paisatge urbà. Hi ha espai disponible i hi ha projecte i ho tirarem endavant», sentencia. La instal·lació de les pistes esportives formarà part del conjunt d'accions que pretenen dinamitzar Sant Pere i Sant Pau.

Altres accions al barri

El conseller de Territori manifesta la voluntat del consistori de dinamitzar el barri a través de diferents actuacions. A banda de les pistes esportives, un altre dels projectes que l'Ajuntament de Tarragona està prop de finalitzar és el de la plaça Catalunya. «Les obres acabaran d'aquí poc», exposa Puig. Paral·lelament, el consistori treballa en la transformació i renovació de la plaça de la Cinquena Promoció. Tal com assenyala el conseller, s'ha de formalitzar amb els veïns la cessió de l'espai.

D'altra banda, des de la conselleria d'Esports s'està treballant en el nou gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, un projecte de «molta envergadura». A més a més, Puig destaca la incorporació del carril bici que connecta el barri amb el centre de la ciutat, una actuació ja completada.



«Estem gestionant tot un paquet de millores per a un barri tan emblemàtic com és el de Sant Pere i Sant Pau», apunta. I afegeix que «tot està en marxa, però va a ritmes diferents».

D'aquesta manera, les pistes esportives entre l'aparcament de camions i el CAP seran un pas més per a la dinamització de Sant Pere i Sant Pau. «Treballem perquè les obres puguin començar a finals d'any. Aquest és el nostre objectiu. Anirem el més ràpid que puguem», indica Puig.

Més enllà de Sant Pere i Sant Pau, l'Ajuntament treballa en altres pistes esportives. La zona lúdica de Sant Salvador, que permetrà realitzar diferents activitats, ja està en obres, mentre que el parc multiesportiu de Ponent tindrà finançament arran de l'aprovació demà al ple del modificatiu de crèdit que l'inclou.