Sirusa licita una planta solar fotovoltaica i una altra mini eòlica a Tarragona

Actualitzada 27/06/2022 a les 20:00

La Mancomunitat per a la Gestió de Residus Urbans ha licitat el projecte de subministrament, muntatge i posada en funcionament d'una planta solar fotovoltaica de 472,72 kwp i una mini eólica de 5kw a les seves instal·lacions de Tarragona. El valor estimat del contracte és de 1.034.703,98 euros sense IVA, i el termini per presentar els projectes per a les empreses interessades s'acaba el dia 28 de juliol d'enguany.

La raó de l'inici dels treballs cal buscar-la, segons el plec de prescripcions tècniques de la licitació, en el fet que «en els propers anys està prevista una remodelació de la planta que modificarà alguns processos, especialment els relatius a l'eficiència energètica, a la reducció de les emissions atmosfèriques i a l'adaptació a un nou residu amb més poder calorífic, el rebuig».



Per aquestes raons, «un dels projectes del pla d'inversions per modernitzar i actualitzar la planta consisteix a instal·lar una planta solar fotovoltaica de 472,72 kWp i una mini eòlica de 5 kW a la coberta d'una de les naus, la nau de transferència de RSU, per a l'obtenció d'energia renovable per a l'autoconsum de la planta», segons explica el document.

El projecte preveu el disseny d'una planta fotovoltaica sobre la coberta de l'edifici de serveis d'incineració urbans, SIRUSA. El disseny d'aquesta planta fotovoltaica comporta paral·lelament el disseny d'una superestructura amb bigues per tal de recolzar-hi els mòduls fotovoltaics i la seva estructura de fixació de forma segura.



Per últim, es proposa l'adequació d'una sala elèctrica per disposar-hi els elements de conversió d'energia i monitorització juntament amb un sistema de climatització per garantir les condicions ambientals necessàries per al funcionament de tots els equips.

La Mancomunitat d'Incineració de residus urbans del Camp de Tarragona va ser constituïda l'any 1987 i en formen part els ajuntaments de Cambrils, Constantí, la Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca.

SIRUSA (Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans SA) és l'empresa explotadora de les instal·lacions i pertany en un 95% a la Mancomunitat i en un 5% a l'empresa pública AVANÇ, SA, que és una societat del grup de la Generalitat de Catalunya. La planta de SIRUSA va entrar en funcionament l'any 1991.

La Planta de Valorització Energètica de Tarragona està en funcionament des del 1990 i ha estat operant sense incidències.