Imatges que són paraula de poeta

El premi EduCAC reconeix un treball de videoart sobre Montserrat Abelló fet a l'institut Martí i Franquès

Actualitzada 27/06/2022 a les 21:45

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya convoca anualment els Premis EduCAC amb l'objectiu de fomentar l'educació en comunicació als centres educatius i reconèixer la tasca duta a terme pels docents a les aules. En l'última edició, els guardons han reconegut amb el XIX Premi EduCAC en la categoria d'alumnat de batxillerat el projectedesenvolupat pels alumnes de Cultura Audiovisual II de l'institut Antoni de Martí i Franquès.

El treball que han realitzat els estudiants tarragonins ha consistit en la creació d'una peça de videoart a partir d'un poema de la poeta tarragonina Montserrat Abelló.

El projecte va estar conduït per la professora Eloïsa Valero del departament de Dibuix. El punt de partida va ser l'elecció, per cadascun dels 55 alumnes participants, d'un poema que haurien de transferir del llenguatge escrit a l'audiovisual. Tot, a partir d'un llistat prèviament seleccionat i dividit en diferents temàtiques: l'amor, l'esperança, la vida, la mort, la natura, les paraules i el feminisme. A continuació, els alumnes van adaptar-lo, mitjançant un guió tècnic il·lustrat, al format vídeo. Per acabar, van filmar i editar el treball, incorporant la música i la veu en off, segons el cas.

El treball a l'aula es va complementar amb la projecció d'obres de grans videoartistes de referència com Bill Viola, Pipilotti Rist o Marina Núñez A més, els estudiants van rebre la visita del videoartista local Nacho Mayals, qui va mostrar als joves el seu treball, tot desgranant el seu procés creatiu.

«El poema Memòria de tu i de mi de Montserrat Abelló em va cridar molt l'atenció, ja que tractava temes que hem discutit a la classe de cultura audiovisual (principalment la falsedat de les imatges i els mitjans de comunicació, i la creativitat i desconnexió del món digital com a sortida del nihilisme). Estic molt satisfeta pel meu treball, perquè m'ha permès sintetitzar tots els coneixements audiovisuals que he adquirit en aquesta assignatura i alhora expressar-me tal com soc», explica la Maria, alumna participant en el projecte.



La Montse, per la seva banda, assegura sentir-se «orgullosa del treball realitzat, ja que he sabut posar ordre a les coses que sento i plasmar-ho en el meu projecte, fent així del treball de classe un treball personal. A més, el que més m'agrada és que no només s'ha quedat en un vídeo: és i serà un record per al meu jo del futur, que podrà recordar el que estic vivint ara i els sentiments més enllà de les imatges».

L'estrena dels treballs es va fer al mateix institut, i va comptar amb la presència d'alumnes d'altres classes que van voler compartir amb els seus companys l'esdeveniment.

El resum de l'experiència de Videoart. Homenatge a Montserrat Abelló i una mostra dels vídeos finals es poden veure al bloc d'educació artística Fer visible l'invisible (http://fervisible.blogspot.com/2021/05/videoart-2021.html).