Els pressupostos prorrogats ajornen la instal·lació dels lavabos públics a Tarragona

L'Ajuntament realitzarà el projecte més endavant degut a les dificultats per avançar la iniciativa amb els modificatius de crèdit

Actualitzada 27/06/2022 a les 20:26

La xarxa de lavabos públics a Tarragona haurà d'esperar. L'Ajuntament contemplava iniciar el projecte aquest mateix any, però la pròrroga dels pressupostos ha comportat dificultats a l'hora de tirar endavant algunes iniciatives previstes per a la ciutat.Tot i això, el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, assegura que la majoria de projectes s'han pogut realitzar o estan en tràmit per tal de convertir-se en una realitat. «Ens posen pals a les rodes, però treballem per executar totes les iniciatives», expressa.

«Els modificatius de crèdit ens han permés tirar endavant la majoria de projectes que teníem pensats per a la ciutat, que són bons per a la transformació de Tarragona, per dur a terme un canvi a favor d'una ciutat més cohesionada, amb més espai per a vianants i protagonisme de les persones», explica.



Segons el conseller, la pròrroga dels pressupostos no impedeix executar idees, sinó que en dificulta la gestió. «El fet de no comptar amb pressupostos implica un retard i una dificultat. Un retard perquè cal fer molta més feina per tirar endavant el mateix. Els projectes que es podrien haver fet amb més rapidesa i benefici per a la ciutat han portat més feina de gestió prèvia. Aquesta situació ha implicat una molèstia per a la ciutadania i per al govern. Tanmateix, tot tira endavant», assegura Puig.

Encara que l'Ajuntament té la majoria d'iniciatives prèvies enllestides, una de les accions que hagués comptat directament amb recursos econòmics arran de l'aprovació de pressupostos de 2022 és la xarxa de lavabos públics. El consistori pretenia incorporar set d'aquests serveis arreu de la ciutat, tres dels quals s'ubicarien al centre, dos a Ponent, un a Sant Salvador i un altre a Sant Pere i Sant Pau.



«Si haguéssim pogut tirar endavant els pressupostos des del principi, hauríem pogut treballar en aquesta direcció per completar abans el projecte, necessari per a la ciutat no només per al benefici dels visitants, sinó també per al de la nostra gent», apunta el conseller de Territori i Mobilitat.



Segons exposa, l'equipament permetria «fer ús del lavabo als ciutadans sense haver d'entrar a un bar o un restaurant». Afegeix que la xarxa de lavabos públics forma part de «l'ADN» de les ciutats que són un bon exemple per emmirallar-se.

D'altra banda, el consistori també contemplava remodelar la plaça ubicada a la teulada del Palau de Congressos en el marc dels pressupostos de 2022, però també haurà de realitzar-se més endavant, així com la pavimentació de diversos carrers.



Tot i això, «els projectes que pateixen un retard acabaran fent-se en algun moment o altre», assegura Puig. «Haurem de fer un nou pressupost per a l'any vinent i inclourà temes interessants per a la ciutat. Espero que l'experiència hagi servit per veure que, quan intentes fer-li la traveta al govern, li estàs fent pagar a Tarragona i la ciutadania ho veu. No és un bon negoci. L'important és intentar col·laborar», sentencia.