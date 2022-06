El Serrallo i el Port protagonitzen el quart quadríptic de la sèrie «Tarragona en família»

Tarragona Turisme llança 21.200 unitats que es podran trobar a les oficines de turisme, al Museu del Port i al Teatret del Serrallo

Actualitzada 28/06/2022 a les 18:12

El barri del Serrallo i el Port de Tarragona són protagonistes del quart número de la sèrie «Tarragona en Família», una col·lecció de quadríptics adreçada al públic familiar amb què el Patronat Muncipal de Turisme de Tarragona (PMTT) vol que els infants descobreixin de manera didàctica, participativa i divertida els espais patrimonials de la ciutat.En total, Tarragona Turisme ha editat 21.200 exemplars d'El Serrallo i el Port, aventures arran de mar en quatre idiomes: 8.500 en català, 8.500 més en castellà, 2.100 en anglès i els mateixos 2.100 en francès. Aquests exemplars es podran trobar a les oficines d'atenció turística, ubicades al carrer Major 37 i la Rambla Nova,al Museu del Port i al Teatret del Serrallo.Les activitats que proposa el quadríptic per descobrir el port i el barri mariner de Tarragona –declarat Barri Mariner de Catalunya per l'Agència Catalana de Turisme— van des de la identificació de les mostres d'art urbà al barri fins als tipus de vaixells que poden atracar al port o diferents aspectes de la pesca, en un itinerari que comença al Serrallo i acaba al far de la Banya.La sèrie «Tarragona en Família» va néixer l'agost de 2021 amb un primer quadríptic dedicat a l'Amfiteatre, mentre que el segon número, amb el Circ romà com a protagonista, va veure la llum el mes de setembre del mateix any. El tercer, dedicat a la Tàrraco Romana, es va llançar el 19 de maig d'enguany.La col·lecció està realitzada per la periodista Cristina Serret i l'il·lustrador Armand i en els primers números editats ja es poden trobar les característiques que defineixen la sèrie: els materials inclouen una breu informació sobre l'espai i un seguit d'activitats, preguntes i jocs per realitzar durant la visita amb l'objectiu que les famílies facin una descoberta activa del monument o recinte des de tots els angles, des del patrimonial fins al cultural passant pels vessants festiu, gastronòmic o paisatgístic.Els quadríptics inclouen també enllaços que remeten a recursos turístics digitals i animen les famílies a fotografiar-se a l'espai patrimonial i utilitzar el hashtag #TarragonaEnFamília per compartir l'experiència a les xarxes socials.