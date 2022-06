Anuncien la construcció d'un hospital i dues residències al PP9, darrere el Carrefour i Bauhaus

El projecte duu el nom de 'Tarragona Health Hub' i la gestió hospitalària seria del grup valencià IMED

Actualitzada 28/06/2022 a les 13:47

'Tarragona Health Hub' és el nom que tindrà el complex sociosanitari que s'ha presentat aquest dimarts i que projecta la construcció d'un hospital i dues residències a la zona del PP9 de Tarragona, just al darrere dels centres comercials Carrefour i Bauhaus.L'anunci d'aquest hospital s'afegeix al que ja van presentar els gestors de la clínica Viamed Monegal, que n'han projectat un al PP10, és a dir, a la nova zona comercial i de serveis de Ten Brinke, denominat Tarraco Centrum.El que es construirà entre les Gavarres i la Floresta és una iniciativa de Thor Private Equity Spain, mentre que la gestió hospitalària anirà a càrrec d'IMED Hospitales, que ja està present amb diversos centres al País Valencià i també a Múrcia. Pel que fa a les residències previstes, una serà una residència medicalitzada i l'altra una, segons s'ha presentat, «de diversitat intel·lectual». Les dues les gestionarà la Fundació Vallparadis MútuaTerrassa.El projecte es va presentar a l'ajuntament de Tarragona, de manera oficial, el passat 22 de juny i la previsió dels promotors és que es posi en funcionament l'últim trimestre de l'any vinent. Amb tot, no preveuen que estigui completament operatiu tot el complex sociosanitari fins al segon trimestre del 2024.La superfície total del 'Tarragona Healht Hub' serà de 45.000 metres quadrats i, una vegada finalitzada tota la urbanització, comptarà, expliquen els seus promotors, «amb amplis jardins, zones per la recuperació d'aigua de pluja i una planta de compostatge per tots els residus orgànics que es generin als tres equipaments».IMED Hospitales, amb més de 20 anys d'experiència, gestiona 4 hospitals generals al País Valencià (Benidorm, Elx, València i Gandia), a més també té a càrrec seu quatre policlíniques, també a València , un centre de radioteràpia oncològica a Múrcia i un centre de diagnosi per la imatge d'alta tecnologia a Alacant. Segons indiquen, el seu equip humà és actualment de més de 2.500 professionals.La voluntat del nou hospital d'IMED és que doni servei a Tarragona ciutat i el seu àmbit metropolità. A banda de l'hospital i les dues residències, els promotors del projecte també preveuen en el futur incorporar els serveis d'un laboratori d'anàlisis clínics.