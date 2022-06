3.700 nens de la demarcació de Tarragona participaran en les colònies i casals d'estiu

El casal municipal Escola Molí de Vent de Torredembarra és un dels primers que ha obert portes aquest dimarts. Hi participaran uns 72 infants i joves cada setmana, d'entre tres i dotze anys, i les activitats s'agruparan en un únic espai a diferència de l'any passat.



A més, els infants participaran en sortides a la platja, activitats esportives o piscina i, també es preveuen dues excursions - una al parc aquàtic de PortAventura i l'altra a l'espai natural dels Muntanyans, on formaran part d'una acció de neteja de la platja.

Apart de la vintena de casals que s'obriran durant l'estiu a les comarques tarragonines, també s'organitzaran colònies a la casa Artur Martorell de Calafell, on s'han programat activitats d'esport d'aigua i altres per millorar les competències lingüístiques. En aquestes colònies hi participaran més de 1.500 infants, adolescents i joves. Pel que fa a la casa de colònies d'Els Josepets, a les Cases d'Alcanar, també acollirà al voltant de 200 nens i nenes aquest estiu.

«Uns casals més necessaris que mai»

La delegada de la Fundació Pere Tarrés a les comarques de Tarragona, Montse Vall, ha destacat que el lleure educatiu tindrà aquest estiu «una funció de recuperació emocional, després de dos anys de pandèmia que han deixat seqüeles psicològiques en els infants i joves». A la vegada, ha assenyalat que la guerra a Ucraïna ha disparat la inflació i els preus de la cistella de la compra, cosa que ha generat, sosté, «noves dificultats» per a les famílies més vulnerables.

«Per això, és més important que mai que cap infant es quedi aquest estiu sense el seu dret a gaudir de les activitats de lleure. Creiem que les activitats de lleure educatiu són una experiència única de creixement per als infants, adolescents i joves que contribueixen tant al seu desenvolupament personal com emocional», ha afegit.

Més beques i programes per a famílies en situació vulnerable

En l'actual context de crisi, la Fundació Pere Tarrés reforçarà els programes educatius adreçats a infants de famílies en situació de vulnerabilitat i les seves línies de beques per tal d'ajudar a finançar casals i colònies. Així, l'entitat becarà a més de 800 infants, una xifra que es podria incrementar al final de l'estiu, ja que el període de sol·licitud dels ajuts encara està obert.

Globalment, la Fundació Pere Tarrés confia que participaran més de 35.000 persones en les seves activitats. Es tracta d'una xifra semblant als anys anteriors a la pandèmia. L'entitat també espera aquest any becar més infants que «mai» per l'augment de la situació de vulnerabilitat de moltes famílies. L'any passat, va becar 5.249 infants a Catalunya i a les Illes Balears, i enguany, espera que la xifra arribi als 6.000. En paral·lel, l'entitat ha obert una nova línia de beques adreçada específicament als infants de famílies refugiades de la guerra d'Ucraïna.