Veïns del carrer del Mar de Tarragona es queixen per la brutícia d'un edifici abandonat

La casa és un focus de coloms, rosegadors i insectes que afecta l'edifici del costat

Actualitzada 26/06/2022 a les 20:24

Els propietaris i veïns de l'edifici del carrer del Mar número 34 pateixen tot un seguit d'inconvenients a causa de l'estat d'abandonament en què es troba l'edifici del seu costat, que s'ha convertit en un cau de coloms, insectes, rosegadors i animalons de tota mena. Tant la comunitat de propietaris com els administradors de la finca afirmen haver-se queixat en diverses ocasions a l'Ajuntament, sense que fins ara se'ls hagi aportat cap solució. Els veïns es plantegen, a hores, d'ara, demanar una exempció de l'IBI si les condicions en què han de viure continuen així.

Segons un escrit de l'empresa que administra la finca habitada, Finques Hernández Socias, s'indica que «la comunitat pateix des de fa anys la insalubritat generada a l'edifici del carrer del Mar, 35 aparentment abandonat, la proliferació de rosegadors, coloms morts, etc.», i afegeix que «s'ha sol·licitat a l'Ajuntament la necessitat de comunicar als propietaris el mal estat en què es troba la finca i instar el tapiat o bé restaurar les finestres per evitar que es fiquin els coloms i les rates», afirmen.

Inacció

Amb tot, del que es queixen és de la inacció municipal. Els administradors expliquen que «l'últim cop que es va sol·licitar cita a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) per demanar informació, ens van dir que estaven intentant localitzar els propietaris de l'immoble, que quan se sàpiga alguna cosa ens contestarien mitjançant una instància». Tot i això, encara no saben res.

Magí Marquès, president de la comunitat de propietaris de l'edifici afectat, corrobora les afirmacions dels administradors, i afegeix que els problemes van començar fa uns deu anys, quan va marxar l'últim ocupant de la casa, la número 35, i l'edifici es va quedar buit. Des d'aleshores l'han ocupat els coloms, els rosegadors i els insectes, generant un ambient de brutícia difícil de suportar per als veïns. «Hem de tenir sempre les finestres tancades per evitar els coloms i les paneroles», explica Marquès. «Fa anys van cobrir la façana amb una xarxa verda i allí es va quedar, però mai s'ha emprès una neteja a fons».

Marquès coincideix en el fet que l'OMAC només els informa que l'afer està en tràmit, però no han vist cap solució. Per això han parlat amb les finques de la possibilitat de demanar, com a mínim, una exempció de l'Impost de Bens Immobles (IBI).