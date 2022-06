Una bretolada provoca moments de tensió en un inflable de la fira de SPiSP

Algú va desconnectar els motors que mantenen inflada l'atracció i aquesta va començar a desplomar-se sobre els nens

Una bretolada, que podria haver acabat molt malament, va provocar, dimarts passat, moments de molta tensió entre els familiars dels nens que gaudien del castell inflable de la Patrulla Canina de la fira de Sant Pere i Sant Pau quan aquest va començar a perdre aire i a desplomar-se sobre els infants.L'incident va produir-se dimarts, dia 21 de juny i va acabar només en un ensurt. Segons Enrique García, un veí de Bonavista que havia anat a la fira d'atraccions instal·lada a la plaça de la Sardana amb uns familiars, els fets van produir-se minuts després de les set de la tarda.«El meu nebot va entrar a l'atracció per la boca d'un dels gossos que s'obria i es tancava quan, de sobte, la meva dona va començar a cridar. S'havien aturat els motors de l'atracció i l'inflable estava començant a perdre aire. No m'ho vaig pensar dues vegades i em vaig llençar cap a dins. El nen estava ja pràcticament atrapat pel plàstic de l'atracció. El meu fill també hi era a dins. Va aconseguir sortir per la part del darrere i vaig treure dos nens més com vaig poder, perquè el castell ens queia a sobre», explica Garcia. Altres pares que hi havia davant de l'atracció van començar també a entrar per treure'n els nens. El firaire va engegar ràpidament els motors per evitar que es desplomés i tot va quedar en un ensurt. Malgrat això, alguns dels pares narren que van viure moments de molta angoixa.Segons relata Garcia, algú va aturar els motors, que «estaven a l'abast de qualsevol». Els veïns van trucar els Bombers i la Guàrdia Urbana, que van rebre l'avís cap a un quart de nou, segons ha confirmat l'Ajuntament de Tarragona. Els agents de la Guàrdia Urbana van requerir la documentació de l'atracció i va realitzar fotografies d'aquesta. Van comprovar també els cables i els motors que unflen el castell, però no van observar cap anomalia. Segons va informar la Guàrdia Urbana, l'atracció es va apagar manualment «molt possiblement per un acte vandàlic».«Les màquines, els motors, estaven a l'abast de qualsevol. Vam marxar molt disgustats. El meu fill diu que no vol anar a cap fira. L'atracció triga molt poc temps a desinflar-se i podria haver estat una tragèdia», conclou Garcia.