Sardinada solidària al Serrallo a benefici de La Muntanyeta

Dins la celebració de les festes de Sant Pere, el barri del Serrallo de Tarragona acollirà el proper diumenge, 3 de juliol, una sardinada solidària a benefici de la Fundació La Muntanyeta. L'acte tindrà lloc a partir de les 12h al Moll de Costa del barri marítim de Tarragona.



D'aquesta manera es reprén una iniciativa habitual en el marc de la celebració del barri mariner i que va quedar aturada a causa de la pandèmia.En aquesta activitat solidària, es podrà gaudir de la degustació de les sardines de Tarragona i d'una beguda amb un donatiu de 5 euros. A més, l'acte estarà amenitzat pel Dj Abadia, i compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Tarragona i l'agrupació Peix Blau.Els tiquets per a la sardinada es podran adquirir de manera anticipada, a partir del d'aquest dilluns, a La Botiga de Salut (Plaça Verdaguer, 2), al Punt d'atenció de la Xarxa Santa Tecla (C/ Sant Agustí, 6), i a la seu de La Muntanyeta (C/ Muntanya de Sant Pere, s/n). El mateix dia de la sardinada, també es podran aconseguir tiquets.

La Fundació La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla que atén i vetlla per les persones amb paràlisi cerebral. Gestiona tres serveis, una Escola d'Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència, i dona cobertura a més de 100 persones amb pluridiscapacitat.