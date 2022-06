Retiren sis punts del carnet a 48 conductors per sostenir el mòbil mentre circulen a Tarragona

La sanció per utilitzar el telèfon és més greu des de l'entrada en vigor de la nova llei al març

Actualitzada 26/06/2022 a les 19:35

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha interposat, des de març, un total de 48 sancions a conductors per sostenir a la mà el telèfon mòbil mentre circulen per la ciutat. Aquest greuge suposa una retirada de sis punts del carnet de conduir des de l'entrada en vigor de la nova llei de trànsit el passat 21 de març. A més a més, el cos policial també ha registrat una sanció a un individu per conduir una motocicleta mentre aguantava el mòbil entre el casc i el cap.

El Congrés dels Diputats va aprovar la nova Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària el 2 de desembre de 2021. La normativa va entrar en vigor el passat 21 de març i, com a novetat, es van augmentar de tres a sis els punts del carnet que es retiren per conduir amb el telèfon mòbil a la mà. En l'àmbit econòmic, es mantenen els 200 euros de multa. Tanmateix, també es continuen retirant tres punts en el cas que el conductor es distregui amb el mòbil sense tenir-lo a la mà.

D'aquesta manera, un total de 48 conductors han perdut sis punts del carnet de conduir per tenir el mòbil a la mà mentre conduïen per Tarragona aquest any. D'altra banda, des del gener fins al 21 de març, la Guàrdia Urbana va interposar un total de 47 sancions per la mateixa infracció. A més a més, el cos policial de Tarragona també ha sancionat aquest any un conductor d'una motocicleta per circular aguantant el telèfon mòbil entre el casc i el cap.

Segons va publicar la Direcció General de Trànsit (DGT) fa uns mesos, les distraccions al volant són la primera causa dels accidents mortals. Suposen un 31% del total. D'aquesta manera, la nova normativa pretén reduir la mortalitat a les carreteres. Tal com van assenyalar des del govern central, la proliferació de les xarxes socials, la dependència del mòbil i la immediatesa són elements nocius durant la conducció.

Doblar el nombre de punts retirats és una mesura que vol evitar aquestes accions perilloses al volant. A més a més, la nova llei també va fer passar de 3 a 4 la pèrdua de punts per no fer ús del cinturó de seguretat i de 4 a 6 per avançar ciclistes posant-los en perill, entorpint-los o sense deixar la separació mínima d'1,5 metres. També va passar de 4 a 6 punts de sanció llançar objectes a la via durant la circulació. Alhora, els conductors sancionats poden recuperar 2 punts del carnet realitzant cursos de conducció segura i eficient.