La URV destinarà 123.000 euros a associacions universitàries, equipament docent i participació

Actualitzada 27/06/2022 a les 18:19

Els ingressos de la URV van augmentar perquè va créixer la compensació de la reducció de taxes d'aquest curs 2021-22 i es va compensar els increments retributius del personal l'any passat. Els ingressos de matrícula del curs també han sigut més grans que l'any anterior.



Les despeses estructurals de funcionament, com ara la neteja, seguretat o consum d'energia elèctrica, s'han executat en un 95,3% del pressupostat, i les despeses corrents de funcionament, també hi ha hagut inferiors al previst. Pla de teletreball

Les bases perquè el personal es puguin acollir al teletreball es publicaran en un termini màxim de sis mesos i un cop fetes les sol·licituds, gerència les autoritzarà o denegarà. Els caps de les unitats de les sol·licituds admeses hauran d'elaborar una proposta de teletreball i els treballadors un pla personal de treball amb la relació de tasques, objectius i sistema de mesura de «les activitats teletreballables». El document aprovat també estableix el dret a la desconnexió digital i que la Universitat proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics per teletreballar. El consell de govern també ha aprovat crear la figura del comissionat o comissionada amb una retribució equiparable a vicerector com a màxim, de forma proporcional en funció de les competències que li assigni el rector o rectora, així com una reducció docent i l'atribució de punts per càrrec de gestió. Actualment, no existeix aquesta figura i els membres de l'equip de govern eren fins ara vicerectors i adjunts al rector. També es crearan dues places de personal d'administració i serveis per als estudis d'Infermeria a l'Alt Penedès, una de les quals serà compartida amb la seu del Baix Penedès. És previst que el curs 2022-23 la Facultat d'Infermeria de la URV comenci a impartir el grau d'Infermeria a Vilafranca del Penedès, amb una oferta de 40 places –formen part de les 611 noves places d'aquest ensenyament que oferiran les universitats catalanes el curs vinent-.

La URV ha tancat el pressupost de 2021 amb un romanent de 122.886 euros, uns recursos que es destinaran a equipament docent (61.947 euros), pressupostos participatius (50.000 euros) i associacions universitàries (10.993 euros). El romanent respon a un augment dels ingressos i despesa no executada.El consell de govern de la Universitat també ha aprovat posar en marxa el teletreball com a «modalitat voluntària i reversible». Per acollir-s'hi, caldrà que les tasques es puguin fer a distància, superar una formació i disposar de mitjans tècnics i connexió a Internet. El personal podrà fer entre una i tres jornades de teletreball i fixarà un dia setmana de presencialitat obligatòria de tots els treballadors.