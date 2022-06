El Serrallo encara el Sant Pere més festiu després de la pandèmia

Els veïns tornen a participar en activitats lúdiques al carrer un cop s'han acabat les restriccions i suspensions dels darrers anys

Actualitzada 26/06/2022 a les 19:54

Les festes majors de Sant Pere del Serrallo van viure ahir el seu primer diumenge després de les restriccions dels dos anys anteriors, amb un concert de gralles, una musclada, un vermut popular i l'actuació d'un DJ, que van aplegar, a migdia, més d'un centenar de persones a la plaça del Pòsit. El programa d'actes, que va començar divendres passat, s'allargarà fins al pròxim diumenge, però tindrà com a moment central el dia de Sant Pere, el dimecres 29, patró del barri. La plaça també va rebre la visita de nombrosos integrants de la Lliga Contra el Càncer, que feien una campanya de relleus solidaris que lliuren un testimoni a cada grup que fa una caminada per manifestar-se en cerca d'ajuts contra la malaltia. D'acord amb l'Associació de Veïns, totes dues entitats es van trobar al barri mariner per dur a terme les celebracions.

El president de l'AV del Serrallo, David Martin, va indicar que «ara podem tornar a la normalitat ideal per a nosaltres i per a tots els que ens venen a veure», i es va mostrar confiat que «estem començat un estiu que ens arriba amb ganes de fer moltes coses», després d'haver suspès o no haver convocat molts actes els anys anteriors. «Ara acabarem Sant Pere i ja començarem a preparar els actes de la Verge del Carme. Després farem una caminada amb motiu de les festes de Sant Magí», va dir. Martin va considerar amb optimisme la resposta dels veïns, que va atribuir a la necessitat de reprendre el contacte cívic tan característic d'aquesta zona dela ciutat.

Musclada

Voluntaris de l'AV van cuinar una musclada popular, acompanyada de vermut, que es va degustar amb l'acompanyament dels grallers del Serrallo i els de Vilallonga del Camp. Després del concert de gralles va actuar DJ Rayo, per seguir mantenint l'ambient musical.

Allí també es van aplegar els associats a la Lliga Contra el Càncer, que venien de completar una caminada entre el col·legi Cèsar August i el barri marítim. La seva responsable, Lídia Pascual, va explicar que la seva entitat oganitza aquestes caminades arreu de la demarcació per mobilitzar les seves delegacions i fer més visible la lluita contra la malaltia. Aquest és el segon any que emprenen l'acte, tot i que l'any passat el van haver de fer amb restriccions. Enguany, en canvi, sense limitacions, han decidit acabar l'etapa al Serrallo, coincidint amb el seu programa festiu, ja que «el Serrallo és un barri molt tarragoní, molt nostre, hi som molt ben rebuts i ens hi trobem molt bé», va dir. La Lliga organitza aquestes caminades pel sistema de relleus, on cadascun dels grups, quan l'acaba, passa el testimoni al pròxim col·lectiu que l'organitzarà.

Tal com va dir en Toni, un dels assistents a la festa, «des que per Setmana Santa van fer la trobada de grups de cornetes i timbals, l'ambient ha canviat. Entre els veïns es veuen més ganes de ser al carrer».

Les festes de Sant Pere segueixen demà, dimarts, amb un sopar i una revetlla popular, mentre que dimecres 29, dia de la festivitat, hi haurà a les 12 la missa de Sant Pere a l'església del Serrallo i, a partir de les set de la tarda, la processó, organitzada per la Confraria de Pescadors. Tot i això, els actes no acabaran fins el diumenge dia 3 de juliol, a les 12 del migdia, amb una sardinada solidària a favor de l'entitat La Muntanyeta.