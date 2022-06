El Port de Tarragona estrena una nova edició de 'Descobreix el Port' amb la Golondrina

El passeig donarà el tret de sortida els divendres i dissabtes 1 i 2 de juliol i, estarà en actiu el 15-16, 22-23, 29 i 30 de juliol. I durant el mes d'agost el 5-6, 12-13, 19- 20 i 26-27. L'horari serà a les 19 hores i la sortida serà des del moll de Pescadors al Serrallo.

Les persones interessades a participar en aquestes noves visites podran fer la seva reserva mitjançant la plataforma Entradium. Avui mateix es posaran a disposició les invitacions del mes de juliol i, més endavant, sortiran les del mes d'agost.

Un passeig força atractiu

La coneguda Golondrina, des del Moll de Pescadors, escalfa motors per donar la benvinguda a qui estigui interessat en redescobrir la ciutat de Tarragona des del mar. L'excursió marítima comença amb la rebuda, per part de la tripulació, als nous i noves visitants. Amb una catifa per rentar les sabates i un gel hidroalcohòlic per a les mans es prepara a les persones per embarcar en una nova experiència, d'una hora de durada aproximadament.

Des de l'embarcació es pot gaudir de la meravellosa façana de la vila marinera del Serrallo i, des d'allà, s'endinsa a la mar per veure els molls, les instal·lacions i el desenvolupament de les obres del que serà el nou moll de Balears. El recorregut, acompanyat amb una veu en off, va explicant, pas per pas amb descripcions, comentaris, anècdotes i història dels emplaçaments que es van visualitzant.

Des de les grans esplanades de vehicles als molls d'Andalusia, Cantàbria i Galícia, fins a les sitges del moll d'Aragó i de Reus, passant al costat d'un altre símbol tarragoní, el far de la Banya, fan d'aquesta experiència un preciós moment per compartir amb familiars i amics/igues.