Els Bombers s'han desplaçat per extingir les flames i el fum és abundant

Actualitzada 26/06/2022 a les 21:51

Els Bombers de la Generalitat estan treballant per apagar un foc que afecta un immoble del carrer Sant Agustí de Tarragona. Els fets han tingut lloc al voltant de les nou de la nit d'aquest diumenge quan uns vianants han donat l'avís per l'alta quantitat de fum que sortia per la finestra d'un dels habitatges del transitat carrer tarragoní.Segons informen des de la Guàrdia Urbana, les flames han afectat una clínica del número 21 del carrer Sant Agustí de Tarragona. El foc és recent i des de fonts municipals han confirmat que no hi ha ferits. Els Bombers de la Generalitat han començat a treballar amb dues dotacions i han tallat l'entrada al carrer. De moment, es veu abundant fum sortint per una de les finestres de l'edifici.