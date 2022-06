Dani Fernández, Belén Aguilera y Ptazeta, al MTV Push Live a PortAventura

El divendres Dani Fernández va estrenar l'espectacle que aquest dissabte continuarà Belén Aguilera

Actualitzada 25/06/2022 a les 13:25

Dani Fernández, Belén Aguilera i Ptazeta són els tres cantants espanyols seleccionats per a participar en la primera edició a Espanya d'MTV Push Live by PortAventura World, iniciativa destinada a fer costat a artistes emergents que se celebra aquesta setmana al parc d'atraccions de PortAventura, a Tarragona. En l'espectacle del divendres 24 Dani Fernández va actuar davant dels espectadors. Una festa que avui continuarà Belén Aguilera i tancarà el diumenge Ptazeta.MTV Push Live by PortAventura World es durà a terme els dies 24, 25 i 26 de juny en l'àrea Bang Bang West del complex d'oci, amb les actuacions en directe de Dani Fernández (24 de juny), Belén Aguilera (25 de juny) i Ptazeta (26 de juny).MTV Push és la iniciativa d'MTV que, des de 2009, dona suport a cada mes a artistes emergents seleccionats brindant-los l'oportunitat de llançar les seves carreres musicals.Noms tan coneguts com Justin Bieber, Imagini Dragons, Ariana Gran, Selena Gómez, Dua Lipa o Billie Eilish han estat artistes MTV Push. «Ara ha arribat el torn dels artistes espanyols», assenyalen els organitzadors en un comunicat.A més de gaudir d'aquesta experiència musical, els assistents podran gaudir de les atraccions i els espectacles que ofereix el parc temàtic.El director general de PortAventura World, David García, explica que el parc vol arribar particularment al públic jove a través d'accions vinculades amb la música i els concerts en viu.«Per això MTV és un excel·lent soci, que els projecta a més en l'àmbit internacional», assenyalen des del complex.Dani Fernández (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1991) és un cantant i compositor que va formar part de la banda Auryn i que va iniciar la seva carrera en solitari després de la separació del grup. Ha publicat dos discos i entre les seves cançons més conegudes figuren «Disparos», «Bailemos» i «Clima tropical».Belén Aguilera (Barcelona, 1995), una de les veus emergents del pop nacional, es va donar a conèixer sota el nom de «The girl and the piano» i es va convertir en un fenomen viral gràcies a vídeos casolans en els quals apareixia interpretant èxits d'altres artistes. Ha participat en el programa musical La Voz i ha col·laborat amb cantants com Edurne o Lola Índigo.La rapera canària Zuleima González (Arucas, 1998), coneguda artísticament com Ptazeta, té 24 anys i ha passat de l'anonimat a l'èxit en solo uns mesos gràcies a temes com «Mami», que es va fer viral en plena pandèmia. Recentment ha publicat el seu primer àlbum, «The party a la casa».