Carrefour busca treballadors sense experiència per 1.200 euros a Tarragona

La cadena de supermercats busca 70 empleats en diverses ciutats

Actualitzada 25/06/2022 a les 17:28

La cadena de supermercats Carrefour ha llançat prop de 70 noves ofertes d'ocupació en diverses localitats espanyoles per a cobrir llocs vacants, amb sous que parteixen dels 1.200 euros al mes, si bé el salari final dependrà també de la jornada laboral.Segons informen des de Noticiastrabajo.es, la multinacional francesa també ofereix als seus treballadors una sèrie de beneficis socials, com un 8% de descompte en totes les seves compres, així com també les d'altres sis persones.Entre els llocs que s'ofereixen es troben els següents:-Auxiliar de Productes Frescos: Fruiteria - El Casar (Madrid)-Auxiliar de Productes Frescos: Carnisseria - Valls (Tarragona)-Auxiliar de Caixes/Reposició - Alcalá de Henares (Madrid)-Auxiliar de Caixes/Reposició - Aranjuez (Madrid)-Líder de Carnisseria - Tàrrega (Lleida)-Auxiliar de Manteniment Hipermercat - Granada-Auxiliar d'Hipermercat: Preparador de comandes en línia - Sant Ferran d'Henares (Madrid)-Auxiliar de Caixes/Reposició (Zona Bell Air) - Estepona (Màlaga)-Auxiliar de Productes Frescos/ Caixa/ Reposició - Torroella (Begur, Girona)-Auxiliar de Productes Frescos: Carnisseria - Granada-Auxiliar de Caixes/Reposició - Torre de la Mar (Vélez-Málaga)Entre els requisits generals que hauran de complir els candidats es troba un nivell bàsic d'estudis (ESO). En alguns casos exigeixen experiència prèvia, en concret, per a aquelles vacants relacionades amb Auxiliars de Productes Frescos.Per a poder optar a alguns d'aquests llocs de treball n'hi ha prou amb accedir al seu portal d'ocupació (en la web principal, l'apartat 'Treballa amb nosaltres'), i a partir d'aquí entrar en la secció Uneix-te al nostre equip per a buscar quin lloc s'adapta millor al teu perfil professional, per a poder inscriure's.En aquest apartat existeixen diferents llocs, des de 'Atenció al client' (caixes, reposició, productes frescos), 'Managers a les nostres botigues', 'Serveis centrals' i 'acabats de graduar i estudiants'.A continuació, n'hi ha prou amb entrar en la secció desitjada i inscriure's en l'oferta que millor convingui emplenant les dades personals realitzant una sol·licitud d'ocupació.