«Volem seguir pintant per convertir elements deteriorats en obres d'art»

El regidor de Comerç, Dídac Nadal, posa en valor la campanya 'Som art urbà' i anuncia una nova edició

Actualitzada 23/06/2022 a les 06:32

Castells, l'Amfiteatre, el Pont del Diable, fruites, flors... Diferents elements conformen els diversos murals colorits que s'han realitzat en els últims mesos a Tarragona en el marc de la campanya Som art urbà. Les dues edicions dutes a terme fins ara han comportat la dignificació de prop d'una vintena de comptadors elèctrics i parets. A més, el conseller de Comerç, Dídac Nadal, anuncia que estan en estudi noves actuacions per a una tercera edició, la qual podria començar cap a la tardor. «Volem seguir pintant, sense aturar-nos, per convertir elements deteriorats en obres d'art», exposa Nadal.

Les ubicacions on es podrien incloure murals en la pròxima edició són la bastida de Ca l'Ardiaca i el carrer de les Coques. El conseller anima la gent a proposar nous espais per poder embellir-los. Tal com manifesta Nadal, l'èxit de la campanya ha comportat que alguns tarragonins «truquin per facilitar-nos espai».

Fins ara, el projecte l'ha desenvolupat i executat Via T Tarragona-Shopping i ha tingut la col·laboració de Combinats SCP. La tasca es duu a terme conjuntament amb l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona. El conseller de Comerç assenyala que la iniciativa és senzilla, econòmica i dona molt bons resultats.

«El principal objectiu d'aquesta iniciativa és la promoció comercial a través de la dignificació d'espais públics. Volem que les intervencions artístiques, realitzades per autors de la nostra ciutat, es converteixin en un reclam per visitar Tarragona, ja que omplir els carrers de gent és la millor manera d'acostar les persones als comerços i revitalitzar el sector», apunta Nadal. En aquest sentit, destaca molt positivament l'acollida dels murals per part dels turistes. A més, posa en valor que cap s'hagi malmès: «Allà on hi ha una il·lustració, no s'ha fet cap pintada».

Al seu torn, Lluís Jiménez, il·lustrador a l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona i participant a Som art urbà, destaca l'oportunitat que ha suposat la iniciativa: «Ens dona visibilitat, ens ha posat a l'aparador. Hi ha gent que ha aconseguit més feines gràcies a la campanya». Jiménez va participar en el projecte DINAMU, el qual va incloure la rehabilitació de sis mòduls de la Rambla i dos de la plaça Verdaguer.

Pere Grané, coordinador del projecte amb Combinats SCP, explica que «tot el que sigui sumar a la ciutat i fomentar el comerç de proximitat és positiu». Tal com assenyala, l'elecció de les il·lustracions dels murals es fa a partir de la voluntat de Comerç, el portfoli de l'artista i les característiques de l'espai. D'aquesta manera, es té en compte l'entorn on s'ubicarà. Dos dels exemples són el mural dels Castells prop del monument als Castellers o el mural enfocat en el sector alimentari al Mercat de Torreforta. També s'han realitzat intervencions als carrers Reding i Rovira i Virgili, a la plaça dels Carros, davant de l'Escola Santa Teresa de Jesús de la Rambla Nova, davant de la sala Trono o al mur del costat de la parròquia del Serrallo, entre altres.

L'Ajuntament de Tarragona seguirà apostant per aquesta campanya, la qual ja ha superat el pressupost previst inicialment, però, tal com assegura Nadal, s'invertiran més diners per seguir donant llum i color a diferents espais de la ciutat. «Aquests elements es converteixen en punts d'atracció. La percepció és que estan millor cuidats. Estem molt satisfets amb l'experiència», indica.