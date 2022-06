Una investigació recupera els garrotins de Tarragona

La banda La Garrotina han enregistrat un disc amb lletres que parlen sobre aquest pal flamenc

Actualitzada 23/06/2022 a les 14:43

Una investigació vol posar en valor els garrotins de Tarragona. Es tracta d'un pal flamenc que agafa part dels seus elements musicals del tango i que en venir de la cultura popular té múltiples variants. La tarragonina té algun element característic i si bé aquest estil va ser molt popular als anys 60 del segle passat, pràcticament s'ha perdut el tot. Aquest dijous s'ha presentat el projecte Rescat dels Garrotins de Tarragona, a càrrec de Francisco Javier Alvear, que més enllà de la vessant acadèmica també ha servit per recuperar la figura de Joan Reyes, «l'últim garrotiner de Tarragona», segons Alvear. Acompanyat de músics que han preparat nous arranjaments, Reyes han enregistrat un disc amb lletres que havien quedat en l'oblit.El projecte té quatre vessants. D'entrada la investigació antropològica sobre la relació dels garrotins amb la ciutat. També s'ha fet un quadre representatiu de les cantades que es feien a la plaça de les Cols, a càrrec de Xavi Aluja; el disc i un documental que s'estrenarà d'aquí uns mesos.Alvear ha explicat que el garrotí té la particularitat que si bé és un pal flamenc, va viatjar fins a Amèrica i va tornar a Catalunya amb influències de la música negra cubana. «Es va allotjar a la cultura gitanocatalana», ha explicat. «Està més conectat amb iberoamericà més que no pas amb Andalusia», ha exemplificat. Alhora, és un antecedent de la rumba catalana, i s'interpretava «a les cases, als bars o en llocs de celebració».«Per Sant Joan era el moment de màxim esplendor», ha remarcat. Tot i això, a nivell català, Alvear en situa l'origen a Lleida, d'on en va sortir la popular tornada de El garrotín, el garrotan, a la vera, vera, vera de Sant Joan. L'investigador però, ha exposat que a Tarragona, la fórmula per a la tornada era lleugerament diferent, i es limitava a repetir, amb la mateixa música, «El garrotín, el garrotan» fins a quatre vegades, obviant la part de Sant Joan.Alvear també ha explicat que aquest pal va encisar Federico García Lorca, que el va conèixer en una de les festes que organitzava Salvador Dalí. Amb el temps però, a Tarragona s'ha perdut i només en queda la figura de Joan Reyes, que dècades enrere era molt habitual trobar-lo en bars i tavernes de la ciutat amb la seva guitarra. A partir dels seus records, s'han pogut recuperar algunes lletres, que han servit per fer-ne el disc, que es pot escoltar a diferents plataformes digitals buscant el nom de la banda amb la qual s'ha enregistrat, La Garrotina.