La URV tindrà un microscopi de rastreig d'alta resolució

Permetrà visualitzar les mostres preparades i caracteritzar en 3D tot tipus de materials

Actualitzada 23/06/2022 a les 13:07

La Plataforma Nanotecnològica CatSud de la Universitat Rovira i Virgili (URV) sumarà un microscopi electrònic de transmissió de resolució atòmica al que ja té de rastreig d'alta resolució amb canó d'ions i microanàlisis de raig X, segons informa la universitat de Tarragona i Reus.El microscopi actual permet obtenir imatges d'alta resolució per, per exemple, preparar mostres, i el nou permetrà visualitzar les mostres preparades i caracteritzar en 3D tot tipus de materials, fins i tot magnètics i aïllants.En conjunt, es tracta d'un equipament de prop d'1 milió d'euros finançat per la URV, 21 grups de recerca de la universitat i els fons FEDER.Pràcticament totes les empreses productores necessiten detectar defectes dels seus productes per aconseguir l'estàndard de qualitat que es proposa i també caracteritzar els residus de producció, per poder reduir-los i ser més eficients en el procés.La Plataforma compta amb detector d'espectrometria de dispersió d'energia de rajos X per caracteritzar els elements que componen una mostra, mapes de distribució d'elements i quantificació amb un 2 % d'error.També disposa d'un micromanipulador i quatre injectors de gasos per dissenyar nanoestructures d'alta resolució o decapar zones concretes.Així, aquesta plataforma de la URV serà un dels primers espais a Catalunya on es podrà accedir a tots dos instruments de mesura de forma conjunta.