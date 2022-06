La piscina Sylvia Fontana ja compta amb el segell de Turisme Esportiu

El distintiu garanteix una pràctica esportiva de màxima qualitat durant tot l'any

Actualitzada 23/06/2022 a les 14:10

La piscina Sylvia Fontana, a l'Anella Mediterrània, ja és un equipament amb la marca de Turisme Esportiu que atorga l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Aquest distintiu ha estat possible després que l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona realitzés diferents millores, com la instal·lació d'una caldera de biomassa per a la climatització i d'una manta tèrmica per mantenir la temperatura durant les nits de fred, que garanteixen la pràctica esportiva de màxima qualitat durant tot l'any. L'ACT també ha valorat per concedir la marca el treball transversal i conjunt de les conselleries de Turisme i Esports de l'Ajuntament per convertir la piscina en un equipament que proporcioni una experiència turística de qualitat, com demostra el fet que ja s'estan acollint aquesta temporada, a través d'operadors turístics, grups de nedadors procedents de països com Suïssa o Alemanya. El reconeixement permet, d'altra banda, programes de formació i la promoció i comercialització de l'equipament a través dels canals de la marca turística internacional Catalunya Experience.L'alcalde de Tarragona i conseller de Turisme de l'Ajuntament, Pau Ricomà, ha visitat aquest matí amb motiu del reconeixement la instal·lació, des d'on ha volgut destacar que «la marca de Turisme Esportiu s'afegeix a d'altres distincions i reconeixements que acrediten Tarragona com una destinació cultural, familiar, sostenible i també esportiva».En la mateixa visita, la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, ha destacat que «la feina incansable de l'equip de l'àrea d'Esports per millorar les instal·lacions esportives de la ciutat està donant fruits com el reconeixement de la piscina Sylvia Fontana com a equipament de turisme esportiu».