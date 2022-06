L'Estat posa en marxa el sistema d'avís de risc químic a Tarragona sense que ho sàpiga la Generalitat ni l'ajuntament

La població rebrà els avisos per mòbils geolocalitzats i el servei es gestionarà des de Madrid

Actualitzada 23/06/2022 a les 06:44

La Direcció General de Protecció Civil del Ministeri de l'Interior va activar dimarts el Sistema d'Avisos a la Població que formarà part de la Xarxa d'Alerta Nacional (RAN-PWS) i permetrà l'enviament generalitzat i immediat d'alertes a les persones que es trobin en zones afectades per emergències o catàstrofes imminents o en curs. Aquest sistema, que s'implementa arreu del territori espanyol, ha de servir, en les poblacions del Camp de Tarragona, per avisar en cas d'accident químic, entre d'altres emergències. L'activació d'aquest nou sistema d'enviament massiu d'alertes, però, s'ha dut a terme sense informar ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Tarragona, que ahir encara no tenien cap comunicació oficial al respecte.

Com ja va avançar Diari Més, la competència del servei és estatal, ja que l'origen és una normativa europea que l'Estat ha de transposar, però es va dir que seria la Generalitat qui ho gestionaria amb l'activació del PLASEQTA. Segons la nota de premsa que ha enviat el Ministeri de l'Interior, però, «la gestió d'aquest nou sistema correspon al ministeri a través del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM) de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències», una qüestió que no ha agradat a la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, que ha titllat aquest canvi de «centralista i poc operatiu». Pallarès ha apuntat que, de moment, no tenen cap comunicació oficial sobre el tema i ha exigit al Govern estatal que informi la Generalitat sobre la implementació del nou sistema d'avisos i sobre qui tindrà la responsabilitat d'activar-lo quan sigui necessari.

Per altra banda, el Departament d'Interior de la Generalitat va proposar l'any passat que l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona fos l'escenari d'una de les proves pilots que s'havien de fer abans d'activar aquest sistema. «Des d'aleshores, no hem obtingut cap resposta des del Ministeri d'Interior», apuntava Pallarès.

Des de l'Ajuntament de Tarragona tampoc s'ha rebut cap comunicació oficial de l'activació d'aquest sistema d'alertes. És més, l'alcalde, Pau Ricomà, en la Conferència de Ciutat que va oferir dimarts, va alertar que, tot i que era la data límit que Europa havia donat per implementar-lo, encara no s'havia engegat.

Tecnologia Cell Boradcasting

El nou sistema d'enviament massiu d'alertes per emergències utilitza la tecnologia Cell Broadcasting, un sistema d'enviament de caràcter particular que, a través de la geolocalització, envia SMS a les persones que estan en la zona d'afectació de l'accident, procés conegut com «112 invers». L'estratègia consisteix a definir unes antenes de telefonia mòbil que englobaran el territori afectat en cas d'emergència. D'aquesta manera, els missatges no només arribaran als veïns empadronats a la zona, sinó que també ho faran a qualsevol persona que es trobi en el territori i que tingui activat el seu telèfon mòbil.

Segons el comunicat de premsa enviat pel Ministeri de l'Interior, el RAN-PWS arribarà a qualsevol part del territori espanyol amb cobertura de telefonia mòbil ja sigui 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G. El mateix comunicat explica que totes les administracions públiques estatals, autonòmiques o locals que puguin contribuir a la detecció, seguiment i previsió d'amenaces de perill imminent per a les persones i béns comunicaran la situació al CENEM perquè aquest organisme pugui generar una alerta generalitzada i immediata en la zona de risc perquè la població pugui protegir-se davant fenòmens com a inundacions, incendis, fenòmens meteorològics adversos o accidents químics, entre d'altres emergències.

Amb aquesta eina, Espanya compleix el que es disposa en la Directiva Europea 1972/2018 sobre el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques, que estableix que els països membres de la UE han de tenir un sistema d'aquestes característiques a partir de juny de 2022. La posada en marxa d'aquesta plataforma per enviar avisos a la població en situacions d'emergència o grans catàstrofes és una de les mesures del Pla per a la Connectivitat i les Infraestructures Digitals, inclòs al seu torn en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El sistema és finançat amb càrrec als fons del Pla de Recuperació i s'ha posat en marxa gràcies a l'acord signat al juliol de 2021 entre els ministeris d'Assumptes Econòmics i per a la Transformació Digital i el d'Interior.