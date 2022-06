L'AFA de l'escola de l'Arrabassada de Tarragona es queixa que no hi ha data per al trasllat

La mudança dels barracons al nou edifici ha de començar aviat, però encara no se'n coneix la data ni els treballs que s'han de dur a terme

Actualitzada 22/06/2022 a les 21:58

L'Associació de Famílies de l'Arrabassada (AFA) ha fet públiques les seves queixes sobre la manca de concreció en els treballs que s'han de dur a terme per traslladar els objectes i tot el material dels barracons de l'antiga escola fins al nou edifici, que entrarà en servei aquest mes de setembre, coincidint amb el començament del nou curs. Mentre els pares demanen detalls sobre com s'ha de dur a terme el trasllat i quan, la direcció garanteix que tot està enllestit perquè comencin els treballs de manera que, al setembre, el curs es pugui iniciar amb normalitat a les noves instal·lacions. Ahir va ser el darrer dia que els alumnes van ocupar els barracons, coincidint amb el final de curs.

Els pares insisteixen en el fet que, ara com ara, la comunitat docent està sense data per poder traslladar-se cap a la nova escola. «Sembla un conte on van sorgint entrebancs continuats que no deixen arribar a la seva fi», comenta un dels pares. L'AFA també està preocupada per totes les coses que ha de gestionar el claustre de l'escola, amb la preparació del proper curs en un local on no saben quan podran anar i deixar llestos els barracons perquè comencin allà l'ESO els alumnes que han de seguir. Ara com ara, hi ha preocupació per si l'alumnat podrà instal·lar-se al nou centre amb totes les necessitats cobertes.

Sense claus

La presidenta de l'AFA, Emma Escauriaza, fa notar que «el claustre encara no té les claus del nou edifici i encara no té cap data, mentre que el que nosaltres volem és que es faci un trasllat en condicions. Realment el que ens preocupa és la incertesa que s'està generant», diu.

En qualsevol cas, la directora de l'Institut Escola de l'Arrabassada, Sònia Sabidó, ha confirmat que el pròxim curs començarà, com a tot arreu, el dia 5 de setembre, a les noves instal·lacions, amb 450 alumnes d'Infantil i Primària. Al mateix temps, s'utilitzaran dos dels antics barracons per fer les classes d'ESO, abans no licitin i construeixin l'institut que formarà part del centre.

Sabidó ha explicat que el trasllat els ha donat ocasió de «fer un miniprojecte entre els alumnes de 3 a 12 anys per preparar-nos per al trasllat. Al llarg d'aquest exercici han après a fer un inventari i a col·locar els diversos objectes als llocs on seran necessaris durant el trasllat».

Conscient de l'actitud dels pares, la directora ha insistit en què «tenim la sort de comptar amb famílies molt col·laboratives. Esperem que hi hagi un bon ambient en el moment que es faci el trasllat», ha dit.

Escuriaza creu que es durà a terme en els pròxims quinze dies, tot i que encara no els hagin avisat oficialment.

L'Institut Escola de l'Arrabassada ha tingut en barracots els alumnes durant 14 d'anys, a causa de problemes de finançament, en l'execució de les obres i, després, de la pandèmia. Quan va ser possible avançar en la realització del projecte, el departament d'Educació va decidir que el nou edifici obriria enguany. Finalment, en comptes de fer el trasllat al gener, va decidir ajornar-lo fins al canvi de curs, de manera que, a hores d'ara, tota la comunitat educativa espera que es dugui finalment a terme.